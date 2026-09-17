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Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка

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Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Carry On
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
В наличии
Код товара: 750212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957337953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Carry On
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Such Thing, Poison Eye, Arms Around Your Love, Safe and Sound, She’ll Never Be Your Man, Ghosts, Killing Birds, Billie Jean, Scar On the Sky, Your Soul Today, Finally Forever, Silence The Voices, Disappearing Act, Today (Bonus Track), Roads We Choose (Bonus Track), You Know My Name (Film Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка

Впервые на виниле выходит Carry On, второй сольный студийный альбом американского музыканта Криса Корнелла, выпущенный первоначально в 2007 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде Это первое в истории виниловое издание включает два бонус-трека: «Today» и «Roads We Choose», а также ранее не издававшееся расширенное вступление к «Billie Jean», его кавер-версии культовой песни Майкла Джексона. В альбом также вошла заглавная композиция «You Know My Name» из фильма о Джеймсе Бонде 2006 года «Казино Рояль». Ремастеринг альбома выполнил Леви Зейтц в Blackbelt Mastering.

Отзывы о товаре Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957337953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Carry On
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Such Thing, Poison Eye, Arms Around Your Love, Safe and Sound, She’ll Never Be Your Man, Ghosts, Killing Birds, Billie Jean, Scar On the Sky, Your Soul Today, Finally Forever, Silence The Voices, Disappearing Act, Today (Bonus Track), Roads We Choose (Bonus Track), You Know My Name (Film Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле выходит Carry On, второй сольный студийный альбом американского музыканта Криса Корнелла, выпущенный первоначально в 2007 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде Это первое в истории виниловое издание включает два бонус-трека: «Today» и «Roads We Choose», а также ранее не издававшееся расширенное вступление к «Billie Jean», его кавер-версии культовой песни Майкла Джексона. В альбом также вошла заглавная композиция «You Know My Name» из фильма о Джеймсе Бонде 2006 года «Казино Рояль». Ремастеринг альбома выполнил Леви Зейтц в Blackbelt Mastering.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Cornell - Carry On (0199957337953) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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