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The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка

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The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Terry Riley In C
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186551397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Terry Riley In C
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Patterns 1 To 21, Patterns 22 To 35, Patterns 36 To 53, Patterns 1 To 26 (Synthesizer Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка

Группа The Young Gods выпускает альбом с Two Gentlemen, Play Terry Riley In C. Само собой разумеется, это плодотворная встреча двух выдающихся музыкантов, которые помогли сформировать передовую музыку последних десятилетий. Терри Райли, родившийся в 1935 году, является краеугольным камнем, на который опиралось значительное число артистов, чтобы освободить свое отношение к процессу и методам творчества. Таким же образом, The Young Gods, начиная со второй половины 1980-х годов, произвели революцию в своем отношении к рок-музыке, превратив гитары в сэмплеры. Композиция In C, написанная и впервые исполненная в 1964 году, является важным произведением в современном музыкальном репертуаре второй половины XX века и поворотным моментом в его истории. Партитура In C сведена к 53 музыкальным фразам, которые каждый музыкант должен повторять в порядке их появления столько раз, сколько пожелает; состав инструментов не указан; Движущая сила исполнения заключается не в оркестровой дирижировке, а в том, что музыканты слушают друг друга. Идеально открытое произведение, «In C» стало первым, в котором успешно синтезированы повторение и вариация.

Отзывы о товаре The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186551397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Terry Riley In C
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Patterns 1 To 21, Patterns 22 To 35, Patterns 36 To 53, Patterns 1 To 26 (Synthesizer Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Швейцария
Описание
Группа The Young Gods выпускает альбом с Two Gentlemen, Play Terry Riley In C. Само собой разумеется, это плодотворная встреча двух выдающихся музыкантов, которые помогли сформировать передовую музыку последних десятилетий. Терри Райли, родившийся в 1935 году, является краеугольным камнем, на который опиралось значительное число артистов, чтобы освободить свое отношение к процессу и методам творчества. Таким же образом, The Young Gods, начиная со второй половины 1980-х годов, произвели революцию в своем отношении к рок-музыке, превратив гитары в сэмплеры. Композиция In C, написанная и впервые исполненная в 1964 году, является важным произведением в современном музыкальном репертуаре второй половины XX века и поворотным моментом в его истории. Партитура In C сведена к 53 музыкальным фразам, которые каждый музыкант должен повторять в порядке их появления столько раз, сколько пожелает; состав инструментов не указан; Движущая сила исполнения заключается не в оркестровой дирижировке, а в том, что музыканты слушают друг друга. Идеально открытое произведение, «In C» стало первым, в котором успешно синтезированы повторение и вариация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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