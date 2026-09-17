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Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка

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Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Cat Recording Co.
Альбом (сингл)
Bismillah
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panache
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panache
Barcode
[3516628343919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Cat Recording Co.
Альбом (сингл)
Bismillah
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where the Money Flows, Floated by, Soulless Friends, Vishnu <3, Memory Box, Freezing, Heera, I'm This, Remain in Me, Shit I'm Dreaming, We'regettingmarried
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка

«Bismillah» — знаковый полноформатный студийный альбом индийской инди-группы Peter Cat Recording Co., выпущенный в 2019 году. Издание на виниле в гейтфолде Этот релиз принес коллективу из Нью-Дели международное признание благодаря уникальному, вневременному звучанию. В музыке пластинки переплетаются цыганский джаз, психоделический кабаре-рок, спейс-диско, босса-нова и элементы традиционной болливудской эстрады.

Отзывы о товаре Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Panache
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panache
Barcode
[3516628343919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Cat Recording Co.
Альбом (сингл)
Bismillah
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where the Money Flows, Floated by, Soulless Friends, Vishnu <3, Memory Box, Freezing, Heera, I'm This, Remain in Me, Shit I'm Dreaming, We'regettingmarried
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
«Bismillah» — знаковый полноформатный студийный альбом индийской инди-группы Peter Cat Recording Co., выпущенный в 2019 году. Издание на виниле в гейтфолде Этот релиз принес коллективу из Нью-Дели международное признание благодаря уникальному, вневременному звучанию. В музыке пластинки переплетаются цыганский джаз, психоделический кабаре-рок, спейс-диско, босса-нова и элементы традиционной болливудской эстрады.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Cat Recording Co. - Bismillah (3516628343919) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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