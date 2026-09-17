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Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка

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Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 750194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Eleven Seven Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eleven Seven
Barcode
[0849320016410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Got Your Six 2.58, Jekyll and Hyde 3.26, Wash It All Away 3.45, Ain't My Last Dance 3.29, My Nemesis 3.35, No Sudden Movement 3.21, Question Everything 5.05, Hell to Pay 3.07, Digging My Own Grave 3.47, Meet My Maker 3.00, Boots and Blood 2.45, You're Not My Kind 3.21, This Is Not My War 2.55, I Apologize 4.03
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Your Six 2.58, Jekyll and Hyde 3.26, Wash It All Away 3.45, Ain't My Last Dance 3.29, My Nemesis 3.35, No Sudden Movement 3.21, Question Everything 5.05, Hell to Pay 3.07, Digging My Own Grave 3.47, Meet My Maker 3.00, Boots and Blood 2.45, You're Not My Kind 3.21, This Is Not My War 2.55, I Apologize 4.03

Отзывы о товаре Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Eleven Seven Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eleven Seven
Barcode
[0849320016410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Got Your Six 2.58, Jekyll and Hyde 3.26, Wash It All Away 3.45, Ain't My Last Dance 3.29, My Nemesis 3.35, No Sudden Movement 3.21, Question Everything 5.05, Hell to Pay 3.07, Digging My Own Grave 3.47, Meet My Maker 3.00, Boots and Blood 2.45, You're Not My Kind 3.21, This Is Not My War 2.55, I Apologize 4.03
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Your Six 2.58, Jekyll and Hyde 3.26, Wash It All Away 3.45, Ain't My Last Dance 3.29, My Nemesis 3.35, No Sudden Movement 3.21, Question Everything 5.05, Hell to Pay 3.07, Digging My Own Grave 3.47, Meet My Maker 3.00, Boots and Blood 2.45, You're Not My Kind 3.21, This Is Not My War 2.55, I Apologize 4.03
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Five Finger Death Punch - Got Your Six (0849320016410) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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