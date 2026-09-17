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Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка

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Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave’s True Story
Альбом (сингл)
Sex Without Bodies
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241451539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave’s True Story
Альбом (сингл)
Sex Without Bodies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spasm, Baby Talk, Sex Without Bodies, I'll Never Read Trollope Again, Once Had A Woman, I'm So Repentant, Ned's Big Dutch Wife, Crazy, Daddy-O, Walk On The Wild Side, Stormy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка

История группы Dave's True Story началась, когда автор песен и гитарист Дэвид Кантор и певица Келли Флинт познакомились через круг нью-йоркских авторов песен и музыкантов. Келли предложила Дэйву научить её одной из своих песен, и после того, как он исполнил её так, будто это была её собственная песня, родилась группа Dave's True Story. В январе 1994 года группа Dave's True Story выпустила свой первый одноименный альбом на собственном лейбле BePop. Он сразу же стал бестселлером в местной сети музыкальных магазинов, и группа продала 10 000 копий на своих концертах от Манхэттена до Монтерея. В июне 1994 года они выиграли престижную премию Kerrville New Music, которую ранее получали Лайл Ловетт, Сюзанна Вега и Мишель Шокед. Дуэт выступал на многочисленных радиопередачах и гастролировал по северо-востоку США, Калифорнии и Голландии, завоевав аудиторию по всему миру. Среди их релизов на лейбле Chesky — альбомы Sex Without Bodies и Unauthorized. Переиздание альбома на 180-граммовом виниле One-Step Pressing и SACD Hybrid Stereo запланировано на 2026 год. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.

Отзывы о товаре Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241451539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave’s True Story
Альбом (сингл)
Sex Without Bodies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spasm, Baby Talk, Sex Without Bodies, I'll Never Read Trollope Again, Once Had A Woman, I'm So Repentant, Ned's Big Dutch Wife, Crazy, Daddy-O, Walk On The Wild Side, Stormy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
История группы Dave's True Story началась, когда автор песен и гитарист Дэвид Кантор и певица Келли Флинт познакомились через круг нью-йоркских авторов песен и музыкантов. Келли предложила Дэйву научить её одной из своих песен, и после того, как он исполнил её так, будто это была её собственная песня, родилась группа Dave's True Story. В январе 1994 года группа Dave's True Story выпустила свой первый одноименный альбом на собственном лейбле BePop. Он сразу же стал бестселлером в местной сети музыкальных магазинов, и группа продала 10 000 копий на своих концертах от Манхэттена до Монтерея. В июне 1994 года они выиграли престижную премию Kerrville New Music, которую ранее получали Лайл Ловетт, Сюзанна Вега и Мишель Шокед. Дуэт выступал на многочисленных радиопередачах и гастролировал по северо-востоку США, Калифорнии и Голландии, завоевав аудиторию по всему миру. Среди их релизов на лейбле Chesky — альбомы Sex Without Bodies и Unauthorized. Переиздание альбома на 180-граммовом виниле One-Step Pressing и SACD Hybrid Stereo запланировано на 2026 год. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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