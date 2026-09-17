Описание товара Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка

Альбом Ареты Франклин " I Never Loved A Man The Way I Love You" включает в себя песни "Soul Serenade", "Good Times", "Do Right Woman, Do Right Man", "A Change Is Gonna Come" и — что наиболее важно — "Respect". Это одиннадцатый альбом Франклин и первый, выпущенный на Atlantic Records. До этого альбома Арета Франклин была известна своими бродвейскими мелодиями и голливудскими хитами. Однако именно на этом альбоме она проявила себя как настоящая сила соула. Арета Франклин, начавшая свою карьеру в качестве исполнительницы госпела в нежном возрасте 14 лет, стала самой популярной женщиной-исполнительницей в истории Billboard. Выпустив ошеломляющие 88 синглов, попавших в чарты Billboard Арета получила 18 премий «Грэмми», включая награды за лучшее женское вокальное исполнение в стиле R&B, лучшее исполнение в стиле соул-госпел и лучшую запись в стиле ритм-н-блюз. Продав более 75 миллионов записей по всему миру, она считается американским достоянием, а в 1987 году стала первой женщиной, включенной в Зал славы рок-н-ролла. Выпущенный в 1967 году альбом «I Never Loved a Man the Way I Love You» стал прорывным студийным альбомом Ареты Франклин, в который вошли первые два из 20 её хитов, занявших первое место в чартах: «I Never Loved a Man (The Way I Love You)» и её коронная песня «Respect». Это роскошное переиздание альбома « I Never Loved a Man the Way I Love You» на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью вращения 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастерингом занимался Кевин Грей в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, а двойная пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле компанией Quality Record Pressings. Вложенная в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом от Stoughton Printing эта пластинка станет изюминкой вашей коллекции.