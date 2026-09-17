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The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка

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The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750181
Доставка в Санкт-Петербурге
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The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088501173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, Woman, L'America, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка

Заглавная композиция с этого, последнего альбома The Doors, записанного с Джимом Моррисоном, который умер вскоре после его выхода, по словам одного рецензента, содержит «возможно, лучшие риффы Чака Берри со времен The Stones». И это даже не говоря о «Love Her Madly», которая стала одним из самых успешных хитов The Doors в чартах. Песня «Love Her Madly» была написана группой The Doors под руководством гитариста Робби Кригера, вдохновение для которой он черпал из жарких споров со своей девушкой и будущей женой Линн. Песня достигла 11-го места в чарте Billboard Hot 100 и 3-го места в Канаде. В таких композициях, как «The Changeling», «Crawling King Snake» и задорной, энергичной заглавной песне, сборник сильно тяготел к блюзу — в частности, к хвастливому стилю «Lizard King» Моррисона. В целом, Rolling Stone назвал LAWoman «величайшим альбомом The Doors, включая их первый» и «знаковым альбомом, достойным танцев на улицах». Компании Analogue Productions и Quality Record Pressings с гордостью объявляют о выпуске шести студийных LP-альбомов — The Doors, Strange Days Waiting For The Sun Soft Parade Morrison Hotel и LA Woman — на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин. Все шесть также доступны на многоканальном SACD! Все записи были сделаны с оригинальных аналоговых мастер-лент Дугом Саксом, за исключением The Doors которая была сделана с лучшей аналоговой копии ленты. Сейчас не время погрязнуть в унынии. The Doors выпускают альбомы на лейбле Analogue Productions!. Впервые выпущен в 1971 году.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088501173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, Woman, L'America, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Заглавная композиция с этого, последнего альбома The Doors, записанного с Джимом Моррисоном, который умер вскоре после его выхода, по словам одного рецензента, содержит «возможно, лучшие риффы Чака Берри со времен The Stones». И это даже не говоря о «Love Her Madly», которая стала одним из самых успешных хитов The Doors в чартах. Песня «Love Her Madly» была написана группой The Doors под руководством гитариста Робби Кригера, вдохновение для которой он черпал из жарких споров со своей девушкой и будущей женой Линн. Песня достигла 11-го места в чарте Billboard Hot 100 и 3-го места в Канаде. В таких композициях, как «The Changeling», «Crawling King Snake» и задорной, энергичной заглавной песне, сборник сильно тяготел к блюзу — в частности, к хвастливому стилю «Lizard King» Моррисона. В целом, Rolling Stone назвал LAWoman «величайшим альбомом The Doors, включая их первый» и «знаковым альбомом, достойным танцев на улицах». Компании Analogue Productions и Quality Record Pressings с гордостью объявляют о выпуске шести студийных LP-альбомов — The Doors, Strange Days Waiting For The Sun Soft Parade Morrison Hotel и LA Woman — на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин. Все шесть также доступны на многоканальном SACD! Все записи были сделаны с оригинальных аналоговых мастер-лент Дугом Саксом, за исключением The Doors которая была сделана с лучшей аналоговой копии ленты. Сейчас не время погрязнуть в унынии. The Doors выпускают альбомы на лейбле Analogue Productions!. Впервые выпущен в 1971 году.


Теги товара: Indie
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The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка - по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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