The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка
Заглавная композиция с этого, последнего альбома The Doors, записанного с Джимом Моррисоном, который умер вскоре после его выхода, по словам одного рецензента, содержит «возможно, лучшие риффы Чака Берри со времен The Stones». И это даже не говоря о «Love Her Madly», которая стала одним из самых успешных хитов The Doors в чартах. Песня «Love Her Madly» была написана группой The Doors под руководством гитариста Робби Кригера, вдохновение для которой он черпал из жарких споров со своей девушкой и будущей женой Линн. Песня достигла 11-го места в чарте Billboard Hot 100 и 3-го места в Канаде. В таких композициях, как «The Changeling», «Crawling King Snake» и задорной, энергичной заглавной песне, сборник сильно тяготел к блюзу — в частности, к хвастливому стилю «Lizard King» Моррисона. В целом, Rolling Stone назвал LAWoman «величайшим альбомом The Doors, включая их первый» и «знаковым альбомом, достойным танцев на улицах». Компании Analogue Productions и Quality Record Pressings с гордостью объявляют о выпуске шести студийных LP-альбомов — The Doors, Strange Days Waiting For The Sun Soft Parade Morrison Hotel и LA Woman — на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин. Все шесть также доступны на многоканальном SACD! Все записи были сделаны с оригинальных аналоговых мастер-лент Дугом Саксом, за исключением The Doors которая была сделана с лучшей аналоговой копии ленты. Сейчас не время погрязнуть в унынии. The Doors выпускают альбомы на лейбле Analogue Productions!. Впервые выпущен в 1971 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (Analogue) (0753088501173) виниловая пластинка