Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка
Crosby, Stills & Nash — это фолк-рок-супергруппа, состоящая из американских авторов-исполнителей Дэвида Кросби, Стивена Стиллса и английского певца-автора песен Грэма Нэша. Одноимённый альбом CSN 1977 года стал возвращением к наполненному гармониями идеализму, благодаря которому трио обрело популярность; он достиг 2-го места в чартах, уступив мегауспешному альбому Fleetwood Mac « Rumours». AllMusic утверждает, что песни на CSN демонстрируют «значительную лирическую зрелость и композиционную сложность по сравнению с более ранними альбомами (из гораздо более невинной эпохи)». «Just a Song Before I Go» стала последней из акустических композиций Грэма Нэша, ориентированных на радио, и вошла в десятку лучших синглов. «See the Changes» и «Dark Star» вошли в число лучших работ Стивена Стиллса, а Дэвид Кросби представил три классических произведения из своего самобытного творчества: «Shadow Captain», «Anything at All» и прекрасную «In My Dreams». А многочастная композиция Нэша «Cathedral», воспоминание о кислотном трипе, совершенном в Винчестерском соборе в день его 32-летия, стала неотъемлемой частью концертного репертуара группы. Потрясающее музыкальное совершенство заслуживает безупречного звучания и первоклассной упаковки. Это переиздание было записано непосредственно с оригинальной мастер-ленты Крисом Беллманом в Bernie Grundman Mastering и нарезано на скорости 45 об/мин. Винил отпечатан на 180-граммовой пластинке компанией Quality Record Pressings и помещен в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом и текстурированной поверхностью от Stoughton Printing.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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