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Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка

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Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Byrd
Альбом (сингл)
The Guitar Artistry Of Charlie Byrd
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088209079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Byrd
Альбом (сингл)
The Guitar Artistry Of Charlie Byrd
Жанр
Jazz
Трек-лист
Taking A Chance On Love, Moonlight In Vermont, Speak Low, Nuages, Everything I’ve Got Belongs To You, Makin’ Whoopee, Django, Nice Work If You Can Get It, The House Of The Rising Sun, Ring Them Harmonics, Taboo, To Ginny
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка

Представьте себе: 1960 год, мир всё ещё не оправился от эпохи Эйзенхауэра, пышных юбок и едва слышного гула раннего рок-н-ролла, пытавшегося затмить джаз. Альбом Чарли Бёрда « The Guitar Artistry of Charlie Byrd» обрушивается на слушателей словно идеально выверенный удар по ободу барабана, готовый напомнить всем, что джаз может быть утонченным, душевным и невероятно зажигательным. Именно в студии Edgewood Studios в Вашингтоне, округ Колумбия, Берд, уроженец Вирджинии, виртуозный гитарист, со своей верной испанской гитарой без усилителя, творил своё волшебство. Записанный в 1960 году и выпущенный в 1963 году на лейбле Riverside Records (после ограниченного тиража под названием Charlie's Choice: Jazz at the Showboat, Vol. 4 на импринте Offbeat лейбла Washington Records), этот альбом демонстрирует Берда на пике его мастерства, сочетающего импровизационный огонь джаза с утонченной изысканностью классической техники. Трек-лист читается как признание в любви к универсальности: от задорной «Taking a Chance on Love» до мечтательной «Moonlight in Vermont» и отсылки к его кумиру Джанго Рейнхарду с композицией «Nuages». Ах, и не забудем «Django», сольное гитарное исполнение, настолько интимное, что вам покажется, будто Берд играет его только для вас в вашей гостиной. Атмосфера альбома напоминает мартини — мягкий, утонченный, но с неожиданной остротой. AllMusic поставил ему восторженные 4,5 звезды, назвав его «приятным», а стиль Берда — «чистым, прекрасно артикулированным», что на языке критиков означает «это та пластинка, которую вы будете крутить, пока ваш проигрыватель не взмолится о пощаде». Это не просто фоновая музыка; это диалог между пальцами Берда и вашей душой, где каждая сыгранная нота говорит: «Эй, джаз может быть стильным и крутым».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088209079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Byrd
Альбом (сингл)
The Guitar Artistry Of Charlie Byrd
Жанр
Jazz
Трек-лист
Taking A Chance On Love, Moonlight In Vermont, Speak Low, Nuages, Everything I’ve Got Belongs To You, Makin’ Whoopee, Django, Nice Work If You Can Get It, The House Of The Rising Sun, Ring Them Harmonics, Taboo, To Ginny
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Представьте себе: 1960 год, мир всё ещё не оправился от эпохи Эйзенхауэра, пышных юбок и едва слышного гула раннего рок-н-ролла, пытавшегося затмить джаз. Альбом Чарли Бёрда « The Guitar Artistry of Charlie Byrd» обрушивается на слушателей словно идеально выверенный удар по ободу барабана, готовый напомнить всем, что джаз может быть утонченным, душевным и невероятно зажигательным. Именно в студии Edgewood Studios в Вашингтоне, округ Колумбия, Берд, уроженец Вирджинии, виртуозный гитарист, со своей верной испанской гитарой без усилителя, творил своё волшебство. Записанный в 1960 году и выпущенный в 1963 году на лейбле Riverside Records (после ограниченного тиража под названием Charlie's Choice: Jazz at the Showboat, Vol. 4 на импринте Offbeat лейбла Washington Records), этот альбом демонстрирует Берда на пике его мастерства, сочетающего импровизационный огонь джаза с утонченной изысканностью классической техники. Трек-лист читается как признание в любви к универсальности: от задорной «Taking a Chance on Love» до мечтательной «Moonlight in Vermont» и отсылки к его кумиру Джанго Рейнхарду с композицией «Nuages». Ах, и не забудем «Django», сольное гитарное исполнение, настолько интимное, что вам покажется, будто Берд играет его только для вас в вашей гостиной. Атмосфера альбома напоминает мартини — мягкий, утонченный, но с неожиданной остротой. AllMusic поставил ему восторженные 4,5 звезды, назвав его «приятным», а стиль Берда — «чистым, прекрасно артикулированным», что на языке критиков означает «это та пластинка, которую вы будете крутить, пока ваш проигрыватель не взмолится о пощаде». Это не просто фоновая музыка; это диалог между пальцами Берда и вашей душой, где каждая сыгранная нота говорит: «Эй, джаз может быть стильным и крутым».


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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