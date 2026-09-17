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Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка

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Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Alfredo/ Boult Campoli
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 750174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Alfredo/ Boult Campoli
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Violin Concerto In E Minor, Op. 64, Introduction, a Adagio Cantabile, b Allegro, a Andante Sostenuto b Allegro Guerriero
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка

Виниловая пластинка весом 180 грамм, отпечатанная на фабрике Pallas в Германии. Аудиофильский аналоговый мастеринг от Маартена де Бура в Emil Berliner Studios. Мендельсон: Концерт для скрипки с оркестром ми минор — Брух: Шотландская фантазия — Альфредо Камполи (скрипка). Лондонский филармонический оркестр под управлением сэра Адриана Болта. Впервые выпущено в 1959 году.

Отзывы о товаре Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Alfredo/ Boult Campoli
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Violin Concerto In E Minor, Op. 64, Introduction, a Adagio Cantabile, b Allegro, a Andante Sostenuto b Allegro Guerriero
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка весом 180 грамм, отпечатанная на фабрике Pallas в Германии. Аудиофильский аналоговый мастеринг от Маартена де Бура в Emil Berliner Studios. Мендельсон: Концерт для скрипки с оркестром ми минор — Брух: Шотландская фантазия — Альфредо Камполи (скрипка). Лондонский филармонический оркестр под управлением сэра Адриана Болта. Впервые выпущено в 1959 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alfredo/ Boult Campoli - Mendelssohn: Violin Concerto/ Bruch: Scottish Fantasia (8808678160475) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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