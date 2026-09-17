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Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка

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Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 &amp; 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Evgeny Mravinsky
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 
В наличии
Код товара: 750173
Доставка в Санкт-Петербурге
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Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка
16 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Evgeny Mravinsky
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No.4 f-moll Op.36, Symphony No.4 F-Moll Op.36, Symphony No.5 E-moll Op.64, Symphony No.5 E-moll Op.64, Symphony No.6 H-moll Op.74 Path?tique, Symphony No.6 H-moll Op.74 Path?tique
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка

Tchaikovsky: Symphony No.4, 5 & 6 - уникальное переиздание на трех виниловых пластинках записи произведений Петра Ильича Чайковского в исполнении Leningrad Philharmonic Orchestra под руководством дирижера, Народного артиста, Героя Социалистического Труда и Лауреата Ленинской премии Евгения Александровича Мравинского, первоначально выпущенное в 1974 году. Оркестр под его руководством посетил Великобританию в сентябре 1960 года, давая сенсационные концерты в Эдинбурге и Лондоне, которые привлекли внимание прессы и общественности. Leningrad Philharmonic Orchestra - Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр, полное официальное название — Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, старейший симфонический оркестр России. С 1988 года художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Ю.Х. Темирканов. История оркестра восходит к Придворному музыкантскому хору, учреждённому в 1882 г. указом Александра III. Первоначально этот «хор» был предназначен, главным образом, для церемониальных нужд. В 1897 г. он был преобразован в Придворный оркестр и начал практиковать публичные выступления. В начале XX века это уже полноценный музыкальный коллектив, главным дирижёром которого в 1907-17 гг. был Г.И. Варлих. В качестве приглашённых дирижёров с оркестром выступали музыканты мирового масштаба, такие как Рихард Штраус и Артур Никиш.

Отзывы о товаре Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Evgeny Mravinsky
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No.4 f-moll Op.36, Symphony No.4 F-Moll Op.36, Symphony No.5 E-moll Op.64, Symphony No.5 E-moll Op.64, Symphony No.6 H-moll Op.74 Path?tique, Symphony No.6 H-moll Op.74 Path?tique
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Tchaikovsky: Symphony No.4, 5 & 6 - уникальное переиздание на трех виниловых пластинках записи произведений Петра Ильича Чайковского в исполнении Leningrad Philharmonic Orchestra под руководством дирижера, Народного артиста, Героя Социалистического Труда и Лауреата Ленинской премии Евгения Александровича Мравинского, первоначально выпущенное в 1974 году. Оркестр под его руководством посетил Великобританию в сентябре 1960 года, давая сенсационные концерты в Эдинбурге и Лондоне, которые привлекли внимание прессы и общественности. Leningrad Philharmonic Orchestra - Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр, полное официальное название — Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, старейший симфонический оркестр России. С 1988 года художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Ю.Х. Темирканов. История оркестра восходит к Придворному музыкантскому хору, учреждённому в 1882 г. указом Александра III. Первоначально этот «хор» был предназначен, главным образом, для церемониальных нужд. В 1897 г. он был преобразован в Придворный оркестр и начал практиковать публичные выступления. В начале XX века это уже полноценный музыкальный коллектив, главным дирижёром которого в 1907-17 гг. был Г.И. Варлих. В качестве приглашённых дирижёров с оркестром выступали музыканты мирового масштаба, такие как Рихард Штраус и Артур Никиш.
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Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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