Описание товара Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка

«Бельканто на виолончелло» — кажется, это наиболее уместный комментарий, услышанный после концерта знаменитого итальянского музыканта. Звучание его виолончели отличается удивительной гибкостью и теплотой, почти как у прекрасного голоса. При этом каждая фраза отточена до совершенства. Его вдохновенное исполнение придает волшебство каждой интерпретации. Энрико Майнарди родился в 1897 году в Милане и учился там в консерватории имени Верди. В возрасте 13 лет он выступил перед публикой как солист. Три года спустя его сотрудничество с Максом Регером привело к первому исполнению сонаты для виолончели последнего, соч. 116. С тех пор Энрико Майнарди выступает с сольными концертами во всех европейских странах. В течение нескольких лет Майнарди занимал должность профессора в Академии Санта-Чечилия в Риме и регулярно принимал участие в ежегодных летних курсах в Зальцбурге и Люцерне. Вместе с Эдвином Фишером и Георгом Куленкампфом он составлял трио, хорошо известное по всей Европе. После смерти Куленкампфа несколько лет назад его место занял Вольфганг Шнайдерхан. Энрико Майнарди прославился как композитор и дирижер. Первое исполнение его виолончельного концерта в Германии состоялось в Бохуме в марте 1952 года. Его значение как солиста и педагога неоспоримо.