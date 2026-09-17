Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка
«Бельканто на виолончелло» — кажется, это наиболее уместный комментарий, услышанный после концерта знаменитого итальянского музыканта. Звучание его виолончели отличается удивительной гибкостью и теплотой, почти как у прекрасного голоса. При этом каждая фраза отточена до совершенства. Его вдохновенное исполнение придает волшебство каждой интерпретации. Энрико Майнарди родился в 1897 году в Милане и учился там в консерватории имени Верди. В возрасте 13 лет он выступил перед публикой как солист. Три года спустя его сотрудничество с Максом Регером привело к первому исполнению сонаты для виолончели последнего, соч. 116. С тех пор Энрико Майнарди выступает с сольными концертами во всех европейских странах. В течение нескольких лет Майнарди занимал должность профессора в Академии Санта-Чечилия в Риме и регулярно принимал участие в ежегодных летних курсах в Зальцбурге и Люцерне. Вместе с Эдвином Фишером и Георгом Куленкампфом он составлял трио, хорошо известное по всей Европе. После смерти Куленкампфа несколько лет назад его место занял Вольфганг Шнайдерхан. Энрико Майнарди прославился как композитор и дирижер. Первое исполнение его виолончельного концерта в Германии состоялось в Бохуме в марте 1952 года. Его значение как солиста и педагога неоспоримо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка