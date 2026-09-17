Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка
Переиздание «Сонаты для арпеджио Франца Шуберта» в исполнении одного из величайших виолончелистов XX века, Энрико Майнарди, в сопровождении Гвидо Борчиани, выпущено на лейбле Deutsche Grammophon. В этой легендарной записи Майнарди балансирует между строгой и серьезной интерпретацией и романтической выразительностью, обладая характерным тембром, напоминающим альт, быстрым вибрато и точной интонацией. У Майнарди есть и другие записи «Сонаты для арпеджио» Шуберта, включая концертное исполнение в Зальцбурге в 1959 году, но эта запись иллюстрирует его музыкальную правдивость, отражающую его миссию: «Мой принцип и цель — служить музыке, а не использовать ее ради самовыражения». «Майнарди играет с присущей ему утонченностью и элегантностью, с тонким, аристократическим тембром, и доставляет большое удовольствие его «задумчивая, мечтательная фразировка нескольких пассажей, особенно в первой части». — Gramophone
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