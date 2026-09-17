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Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка

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Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Bach: Suites For Cello Solo
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка
23 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Bach: Suites For Cello Solo
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bouree I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bouree I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I+II, Gigue, Nachwort des Interpreten
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка

Аудиофильский виниловый LP-диск Virgin весом 180 г! Мастеринг с оригинальных мастер-копий Universal Music! Отпечатано на фабрике Pallas! Первый бокс-сет с легендарными записями сюит для виолончели Баха в исполнении Майнарди из архива Archiv Produktion. Бокс-сет из 4 виниловых пластинок включает в себя информационные листы о записях в боковой коробке с индивидуальными суперобложками. Как можно понять по его творческому пути, Энрико Майнарди был виолончелистом, который соединил немецкую школу игры на виолончели, вдохновленную «новой вещественностью», с музыкальной традицией своей родной Италии. Он записал монофонический цикл для лейбла Archiv в период с апреля 1950 по октябрь 1955 года. Майнарди исполняет Баха неторопливо и вдумчиво. Его игра словно размышляет о возвышенном смысле этого произведения — это музыкальная дельта из изящных низких нот, волшебная молитва престарелого монаха. Это виртуозное исполнение, и его ценность несколько отличается от современных интерпретаций.

Отзывы о товаре Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Bach: Suites For Cello Solo
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bouree I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bouree I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I+II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I+II, Gigue, Nachwort des Interpreten
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Аудиофильский виниловый LP-диск Virgin весом 180 г! Мастеринг с оригинальных мастер-копий Universal Music! Отпечатано на фабрике Pallas! Первый бокс-сет с легендарными записями сюит для виолончели Баха в исполнении Майнарди из архива Archiv Produktion. Бокс-сет из 4 виниловых пластинок включает в себя информационные листы о записях в боковой коробке с индивидуальными суперобложками. Как можно понять по его творческому пути, Энрико Майнарди был виолончелистом, который соединил немецкую школу игры на виолончели, вдохновленную «новой вещественностью», с музыкальной традицией своей родной Италии. Он записал монофонический цикл для лейбла Archiv в период с апреля 1950 по октябрь 1955 года. Майнарди исполняет Баха неторопливо и вдумчиво. Его игра словно размышляет о возвышенном смысле этого произведения — это музыкальная дельта из изящных низких нот, волшебная молитва престарелого монаха. Это виртуозное исполнение, и его ценность несколько отличается от современных интерпретаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 23740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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