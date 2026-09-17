Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Enrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (8808678161045) виниловая пластинка
Аудиофильский виниловый LP-диск Virgin весом 180 г! Мастеринг с оригинальных мастер-копий Universal Music! Отпечатано на фабрике Pallas! Первый бокс-сет с легендарными записями сюит для виолончели Баха в исполнении Майнарди из архива Archiv Produktion. Бокс-сет из 4 виниловых пластинок включает в себя информационные листы о записях в боковой коробке с индивидуальными суперобложками. Как можно понять по его творческому пути, Энрико Майнарди был виолончелистом, который соединил немецкую школу игры на виолончели, вдохновленную «новой вещественностью», с музыкальной традицией своей родной Италии. Он записал монофонический цикл для лейбла Archiv в период с апреля 1950 по октябрь 1955 года. Майнарди исполняет Баха неторопливо и вдумчиво. Его игра словно размышляет о возвышенном смысле этого произведения — это музыкальная дельта из изящных низких нот, волшебная молитва престарелого монаха. Это виртуозное исполнение, и его ценность несколько отличается от современных интерпретаций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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