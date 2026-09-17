Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка
Скрипачка Кён Ва Чон и пианист Филипп Молл исполняют произведения Брамса, Крейслера, Элгара и других композиторов. Блестящее и глубокое мастерство Кён Ва Чон сделало её одной из самых признанных исполнительниц классической музыки на протяжении более 30 лет. Её страсть, музыкальность и невероятная энергия, которую она вкладывает в свои выступления, а также уникальные и выразительные интерпретации скрипичной литературы утвердили её как артистку высочайшего уровня. Среди многочисленных записей, в которых принимал участие аккомпаниатор и пианист ансамбля Филипп Молл, можно отметить «Немецкий реквием» Брамса с Берлинским радиохором, фортепианные трио Дворжака и Сука с Берлинским филармоническим фортепианным трио, вокальные дуэты с Полем-Армином и Петером Эдельманном, цыганские песни с Рене Морлок, «Маленькую торжественную мессу» Россини с Камерным хором RIAS, оперные фантазии с духовыми солистами Ла Скала, композиции Шуберта и Бартока со скрипачкой Андреа Дука Лёвенштейн, а также программу коротких произведений с сэром Джеймсом Галвеем. «Постоянный партнер Сольти, скрипачка Кён Ва Чон, появляется на сольном диске с пианистом Филипом Моллом. Довольно казачий наряд Чон на обложке мог бы навести на мысль о диске с русским репертуаром, но «Con amore» посвящена мелодиям Элгара, Крейслера, Венявского и других. Это восхитительная программа, в которой безупречная техника, превосходное мастерство музыкантов и, прежде всего, умение исполнять эти очаровательные миниатюры на точно нужном уровне». — Джеймс Джолли, Gramophone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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