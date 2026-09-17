Описание товара Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка

Крис Чик, уроженец Сент-Луиса, штат Миссури, родился в 1968 году. Сегодня он один из самых востребованных саксофонистов в мире джаза. Он играл в группах таких легенд, как Пол Мотиан, Чарли Хейден, Стив Своллоу и Билл Фризелл. Известный своим лиризмом и теплым, самобытным звучанием, он является по-настоящему уникальным музыкантом. Его альбомы Saturday Songs (Sunnyside), I Wish I Knew, A Girl Named Joe, Vine, and Blues Cruise (Fresh Sound) получили восторженные отзывы по всему миру и стали фаворитами как среди музыкантов, так и среди слушателей. Он также является одним из лидеров групп Rudder, the Bloomdaddies и Reeds Ramble. Крис — давний участник группы Guillermo Klein's Los Guachos. Он также записывался и выступал с биг-бэндами Дафниса Прието, Алана Фербера и Мигеля Зенона. Музыка Криса охватывает широкий спектр направлений, прочно связанных с джазовой традицией, но при этом устремленных в неизведанное. Как сказали Стив Своллоу и Карла Блей: «С одной стороны, он — само воплощение нежного, изящного лиризма. Но он не в силах противиться желанию бунтовать». Он мастерски бьет под дых: как только он убедит вас, что лучше и быть не может, он сыграет что-то, что вернет вас к реальности, что-то прямое и лаконичное, как апперкот». Его коллега, композитор Гильермо Кляйн, говорит о Чике: «(Крис) — один из моих любимых людей в этом мире. Удивительно одаренный музыкант, постоянно находящийся в единении со звуком». Вот уже более 20 лет я имею счастье делиться с ним музыкой, и должен сказать, что каждая нота и каждая фраза, которую он сыграл на сегодняшний день, прекрасны и значимы. Компания Analog Tone Factory — новый лейбл, который записывает музыку исключительно на аналоговую ленту. Основанный саксофонистом Джеромом Саббагом, пианистом и звукорежиссером Питом Ренде, лейбл Analog Tone Factory использует лучшие технологии сегодняшнего и вчерашнего дня, чтобы создавать записи с великолепным звучанием с участием одних из лучших музыкантов современности. Все виниловые альбомы категории ААА поставляются с карточкой для скачивания несжатого файла в высоком разрешении 192/24.