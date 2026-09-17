Top.Mail.Ru
Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Miles &#039;56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
В наличии
Код товара: 750161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072745636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
In Your Own Sweet Way, No Line, Vierd Blues, In Your Own Sweet Way, Diane, Trane's Blues, Something I Dreamed Last Night, It Could Happen To You, Woody'N You, Ahmad's Blues, Surrey With The Fringe On Top, It Never Entered My Mind, When I Fall In Love, Salt Peanuts, Four, The Theme - Take 1, The Theme - Take 2, If I Were A Bell, Well, You Needn’t, ‘Round Midnight, Half Nelson, You're My Everything, I Could Write A Book, Oleo, Airegin, Tune Up, When Lights Are Low, Blues By Five, My Funny Valentin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка

Выпущенный в честь столетия со дня рождения Майлза Дэвиса, альбом Miles '56 объединяет записи того года, когда Дэвис записал свои самые влиятельные работы на лейбле Prestige. В сборник вошли композиции "Cookin", "Relaxin", "Workin" и "Steamin", а также записи квинтета в составе Дэвиса, Колтрейна, Гарланда, Чемберса и Джонса. Альбом выпущен на 4 виниловых пластинках и ремастерирован с оригинальных аналоговых лент лауреатом премии "Грэмми" звукорежиссером Полом Блэкмором. Издание выполнено на 180-граммовом виниле и включает новые комментарии лауреатов премии "Грэмми" Эшли Кана и Дэна Моргенштерна. Ограниченное издание.

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072745636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
In Your Own Sweet Way, No Line, Vierd Blues, In Your Own Sweet Way, Diane, Trane's Blues, Something I Dreamed Last Night, It Could Happen To You, Woody'N You, Ahmad's Blues, Surrey With The Fringe On Top, It Never Entered My Mind, When I Fall In Love, Salt Peanuts, Four, The Theme - Take 1, The Theme - Take 2, If I Were A Bell, Well, You Needn’t, ‘Round Midnight, Half Nelson, You're My Everything, I Could Write A Book, Oleo, Airegin, Tune Up, When Lights Are Low, Blues By Five, My Funny Valentin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в честь столетия со дня рождения Майлза Дэвиса, альбом Miles '56 объединяет записи того года, когда Дэвис записал свои самые влиятельные работы на лейбле Prestige. В сборник вошли композиции "Cookin", "Relaxin", "Workin" и "Steamin", а также записи квинтета в составе Дэвиса, Колтрейна, Гарланда, Чемберса и Джонса. Альбом выпущен на 4 виниловых пластинках и ремастерирован с оригинальных аналоговых лент лауреатом премии "Грэмми" звукорежиссером Полом Блэкмором. Издание выполнено на 180-граммовом виниле и включает новые комментарии лауреатов премии "Грэмми" Эшли Кана и Дэна Моргенштерна. Ограниченное издание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...