Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
В наличии
Код товара: 750161
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072745636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
In Your Own Sweet Way, No Line, Vierd Blues, In Your Own Sweet Way, Diane, Trane's Blues, Something I Dreamed Last Night, It Could Happen To You, Woody'N You, Ahmad's Blues, Surrey With The Fringe On Top, It Never Entered My Mind, When I Fall In Love, Salt Peanuts, Four, The Theme - Take 1, The Theme - Take 2, If I Were A Bell, Well, You Needn’t, ‘Round Midnight, Half Nelson, You're My Everything, I Could Write A Book, Oleo, Airegin, Tune Up, When Lights Are Low, Blues By Five, My Funny Valentin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
Выпущенный в честь столетия со дня рождения Майлза Дэвиса, альбом Miles '56 объединяет записи того года, когда Дэвис записал свои самые влиятельные работы на лейбле Prestige. В сборник вошли композиции "Cookin", "Relaxin", "Workin" и "Steamin", а также записи квинтета в составе Дэвиса, Колтрейна, Гарланда, Чемберса и Джонса. Альбом выпущен на 4 виниловых пластинках и ремастерирован с оригинальных аналоговых лент лауреатом премии "Грэмми" звукорежиссером Полом Блэкмором. Издание выполнено на 180-граммовом виниле и включает новые комментарии лауреатов премии "Грэмми" Эшли Кана и Дэна Моргенштерна. Ограниченное издание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 670 руб.4418 руб. в СплитВладимир Высоцкий - В Записях Михаила Шемякина (7Lp Box) (468006...
-
В наличииЦена 17 670 руб.4418 руб. в СплитПикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 17 670 руб.4418 руб. в СплитПикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box...
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитBad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Viny...
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитМихаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (46800...
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) вин...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитJimi Hendrix - Bold As Love (Box) (0198029393613) виниловая плас...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитStills & Nash Crosby - The Solo Albums (Box) (0081227805739) вин...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитVariois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (colour...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитPaul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитJoni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (06034978270...
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072745636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles '56: The Prestige Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
In Your Own Sweet Way, No Line, Vierd Blues, In Your Own Sweet Way, Diane, Trane's Blues, Something I Dreamed Last Night, It Could Happen To You, Woody'N You, Ahmad's Blues, Surrey With The Fringe On Top, It Never Entered My Mind, When I Fall In Love, Salt Peanuts, Four, The Theme - Take 1, The Theme - Take 2, If I Were A Bell, Well, You Needn’t, ‘Round Midnight, Half Nelson, You're My Everything, I Could Write A Book, Oleo, Airegin, Tune Up, When Lights Are Low, Blues By Five, My Funny Valentin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Выпущенный в честь столетия со дня рождения Майлза Дэвиса, альбом Miles '56 объединяет записи того года, когда Дэвис записал свои самые влиятельные работы на лейбле Prestige. В сборник вошли композиции "Cookin", "Relaxin", "Workin" и "Steamin", а также записи квинтета в составе Дэвиса, Колтрейна, Гарланда, Чемберса и Джонса. Альбом выпущен на 4 виниловых пластинках и ремастерирован с оригинальных аналоговых лент лауреатом премии "Грэмми" звукорежиссером Полом Блэкмором. Издание выполнено на 180-граммовом виниле и включает новые комментарии лауреатов премии "Грэмми" Эшли Кана и Дэна Моргенштерна. Ограниченное издание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка