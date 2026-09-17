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Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка

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Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка - фото 1
Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка - фото 1
  • Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
В наличии
Код товара: 750151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0199957164368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Killing Floor, Louise, Poor Boy, Sittin' On Top Of The World, Nature, My Country Sugar Mama, Tail Dragger, Three Hundred Pounds Of Joy, Natchez Burnin', Built For Comfort, Ooh Baby, Hold Me, Tell Me What I've Done
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка

В середине 1960-х годов лейбл Chess Records выпустил серию альбомов "The Real Folk Blues", в которую вошли записи самых известных исполнителей лейбла. Альбом Хаулина Вулфа "The Real Folk Blues", включающий синглы, записанные в период с 1956 по 1965 год, считается одним из лучших сборников в серии. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд Музыка на этом альбоме создает яркий портрет Хаулина Вулфа, демонстрируя исключительные композиции, ранее не издававшиеся в формате альбома. Среди представленных классических произведений — «Killing Floor», «Tail Dragger» и «Built for Comfort». Ощутите звучание величайшего американского блюзового лейбла в высоком качестве с серией акустических записей Chess Records Acoustic Sounds.

Отзывы о товаре Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0199957164368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Killing Floor, Louise, Poor Boy, Sittin' On Top Of The World, Nature, My Country Sugar Mama, Tail Dragger, Three Hundred Pounds Of Joy, Natchez Burnin', Built For Comfort, Ooh Baby, Hold Me, Tell Me What I've Done
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
В середине 1960-х годов лейбл Chess Records выпустил серию альбомов "The Real Folk Blues", в которую вошли записи самых известных исполнителей лейбла. Альбом Хаулина Вулфа "The Real Folk Blues", включающий синглы, записанные в период с 1956 по 1965 год, считается одним из лучших сборников в серии. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд Музыка на этом альбоме создает яркий портрет Хаулина Вулфа, демонстрируя исключительные композиции, ранее не издававшиеся в формате альбома. Среди представленных классических произведений — «Killing Floor», «Tail Dragger» и «Built for Comfort». Ощутите звучание величайшего американского блюзового лейбла в высоком качестве с серией акустических записей Chess Records Acoustic Sounds.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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