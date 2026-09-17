Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка
St. Louis to Liverpool — восьмой альбом американского певца Чака Берри, вышедший в 1964 году на лейбле Chess Records. Это была первая долгоиграющая пластинка Берри, которая попала в американский хит-парад. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд Чак Берри был международной звездой задолго до 1964 года. В отличие от других артистов, которым было трудно угнаться за «британским вторжением», Берри достиг новых высот славы именно в это время. Песня «St. Louis to Liverpool» стала прямым ответом на эту растущую популярность и привела к появлению новых хитов, возглавлявших чарты, таких как «No Particular Place to Go», «You Never Can Tell», «Promised Land» и «Little Marie» (продолжение «Memphis, Tennessee»).
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