Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка
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Описание товара Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка
I Was Walking Through The Woods — альбом легендарного блюзового гитариста Бадди Гая, выпущенный лейблом Chess Records, включает в себя его самые яркие и новаторские ранние синглы и записи, сделанные в Чикаго в период с 1960 по 1964 год. Для этого издания записи были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд В альбом вошли такие культовые, зажигательные композиции, как "First Time I Met The Blues" "Stone Crazy" и "My Time After A While". В записи альбома принял участие звездный состав, в который вошли легендарный пианист Отис Спанн, виртуоз игры на губной гармонике Джуниор Уэллс и барабанщик Фред Белоу.
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