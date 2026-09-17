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John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка

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John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 1
John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 2
John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 1
  • John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 2
  • John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241432491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidey Blue Heaven, I'm An Errand Boy for Rhythm, It Could Happen to You, Lady Be Good, The Touch Of Your Lips, Can't Take You Nowhere, Sideake My Smile, Stray Horn, Oh Me, Oh My, Oh Gosh, Don't Get Around Much Anymore, Gee Baby Ain't I Good to You, Candy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка

Альбом «My Blue Heaven» джазового гитариста и вокалиста Джона Пиццарелли (John Pizzarelli) в премиальном аудиофильском издании Audiophile One-Step Pressing на 180-граммовом виниле. Выпущенный изначально в 1990 году на знаменитом аудиофильском лейбле Chesky Records, My Blue Heaven стал первым крупным и знаковым релизом в карьере Джона Пиццарелли, открывшим его талант широкой публике. Альбом воссоздает интимную атмосферу первоклассного джаз-клуба. Виртуозная игра Пиццарелли на семиструнной гитаре и его легкий, обаятельный вокал вдохновлены классическим стилем трио Ната Кинга Коула 1940-х годов.

Отзывы о товаре John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241432491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidey Blue Heaven, I'm An Errand Boy for Rhythm, It Could Happen to You, Lady Be Good, The Touch Of Your Lips, Can't Take You Nowhere, Sideake My Smile, Stray Horn, Oh Me, Oh My, Oh Gosh, Don't Get Around Much Anymore, Gee Baby Ain't I Good to You, Candy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Альбом «My Blue Heaven» джазового гитариста и вокалиста Джона Пиццарелли (John Pizzarelli) в премиальном аудиофильском издании Audiophile One-Step Pressing на 180-граммовом виниле. Выпущенный изначально в 1990 году на знаменитом аудиофильском лейбле Chesky Records, My Blue Heaven стал первым крупным и знаковым релизом в карьере Джона Пиццарелли, открывшим его талант широкой публике. Альбом воссоздает интимную атмосферу первоклассного джаз-клуба. Виртуозная игра Пиццарелли на семиструнной гитаре и его легкий, обаятельный вокал вдохновлены классическим стилем трио Ната Кинга Коула 1940-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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