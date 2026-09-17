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Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка

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Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка - фото 1
Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jen Chapin
Альбом (сингл)
Revisions: Songs Of Stevie Wonder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка - фото 1
  • Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241451553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jen Chapin
Альбом (сингл)
Revisions: Songs Of Stevie Wonder
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Haven't Done Nothin', Master Blaster (Jammin'), Visions, Higher Ground, Renewable, Jesus Children Of America, If It's Magic, She's Gone, Pastime Paradise, Big Brother
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка

Музыка Джен Чапин — это городской фолк: песни-истории, ищущие общности и общего смысла, движимые фанком, соулом и импровизацией города. Критики назвали её «блестящей… проникновенно поэтичной» ( NPR ), «вдумчивой… достойной внимания» ( People ), «затягивающей» ( Boston Globe ) и «умной, наблюдательной, лирически искусной, политически осведомленной и эмоционально интуитивной» ( Milwaukee Journal-Sentinel ). JazzTimes назвал её «первоклассной рассказчицей», а Relix — «одним из самых свежих голосов, звучащих сегодня». Она выпустила семь альбомов, включая свой релиз 2009 года на лейбле Chesky, ReVisions: Songs of Stevie Wonder. Она была участницей программы Late Night with Conan O'Brien удостоена награды на конкурсе авторов песен США, выступала на одной сцене с Брюсом Спрингстином и открывала концерты Брюса Хорнсби и братьев Невилл. Ее выступления впечатляют, демонстрируя высочайшее мастерство музыкантов и редкое взаимопонимание между ее мужем/акустическим басистом Стефаном Крампом и гитаристом Джейми Фоксом, а также частое участие гитариста Либерти Эллмана. Будучи активисткой, педагогом и матерью, Джен также делится своими знаниями и опытом, накопленными за время работы над семинарами и презентациями для студентов колледжей, общественных организаций и церковных групп. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.

Отзывы о товаре Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241451553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jen Chapin
Альбом (сингл)
Revisions: Songs Of Stevie Wonder
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Haven't Done Nothin', Master Blaster (Jammin'), Visions, Higher Ground, Renewable, Jesus Children Of America, If It's Magic, She's Gone, Pastime Paradise, Big Brother
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Музыка Джен Чапин — это городской фолк: песни-истории, ищущие общности и общего смысла, движимые фанком, соулом и импровизацией города. Критики назвали её «блестящей… проникновенно поэтичной» ( NPR ), «вдумчивой… достойной внимания» ( People ), «затягивающей» ( Boston Globe ) и «умной, наблюдательной, лирически искусной, политически осведомленной и эмоционально интуитивной» ( Milwaukee Journal-Sentinel ). JazzTimes назвал её «первоклассной рассказчицей», а Relix — «одним из самых свежих голосов, звучащих сегодня». Она выпустила семь альбомов, включая свой релиз 2009 года на лейбле Chesky, ReVisions: Songs of Stevie Wonder. Она была участницей программы Late Night with Conan O'Brien удостоена награды на конкурсе авторов песен США, выступала на одной сцене с Брюсом Спрингстином и открывала концерты Брюса Хорнсби и братьев Невилл. Ее выступления впечатляют, демонстрируя высочайшее мастерство музыкантов и редкое взаимопонимание между ее мужем/акустическим басистом Стефаном Крампом и гитаристом Джейми Фоксом, а также частое участие гитариста Либерти Эллмана. Будучи активисткой, педагогом и матерью, Джен также делится своими знаниями и опытом, накопленными за время работы над семинарами и презентациями для студентов колледжей, общественных организаций и церковных групп. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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