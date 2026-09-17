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Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка

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Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 1
Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 2
Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 3
Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paquito D’Rivera
Альбом (сингл)
Portraits of Cuba
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 1
  • Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 2
  • Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 3
  • Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241447358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paquito D’Rivera
Альбом (сингл)
Portraits of Cuba
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Bella Cubana, The Peanut Vendor, T?, T?, Mi Delirio, Drume Negrita, Portraits Of Cuba, Excerpt From "Aires Tropicales", Como Arrullo De Palmas, Echale Salsita, Theme From "I Love Lucy"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка

Альбом «Портреты Кубы» отражает музыкальное путешествие Пакито Д'Риверы, представляя собой уникальное сочетание кубинской и джазовой музыки, подтверждающее как кубинские корни артиста, так и его любовь к американскому виду искусства. Выходя далеко за рамки популярной музыки, это дань уважения джазового музыканта непреходящему наследию Кубы, прекрасно оркестрованная аранжировщиком и дирижером Карлосом Францетти и безупречно исполненная г-ном Д'Риверой и 18 опытными музыкантами, каждый из которых имеет подтвержденный опыт работы. Альбом Portraits Of Cuba был записан вживую без наложений в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке в течение двух дней в феврале 1996 года с использованием одной высококачественной микрофонной установки, запечатлевшей прекрасную и естественную реверберацию старой церкви. Как объяснил продюсер Дэвид Чески в 2025 году: «В Chesky моей целью было сделать максимально качественные записи. Речь шла о стремлении к идеальному звучанию». В альбом вошли композиции, охватывающие почти 10 десятилетий кубинской музыки, которые будут переизданы на SACD Hybrid Stereo и 180-граммовом виниле One Step Pressing.

Отзывы о товаре Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241447358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paquito D’Rivera
Альбом (сингл)
Portraits of Cuba
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Bella Cubana, The Peanut Vendor, T?, T?, Mi Delirio, Drume Negrita, Portraits Of Cuba, Excerpt From "Aires Tropicales", Como Arrullo De Palmas, Echale Salsita, Theme From "I Love Lucy"
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Альбом «Портреты Кубы» отражает музыкальное путешествие Пакито Д'Риверы, представляя собой уникальное сочетание кубинской и джазовой музыки, подтверждающее как кубинские корни артиста, так и его любовь к американскому виду искусства. Выходя далеко за рамки популярной музыки, это дань уважения джазового музыканта непреходящему наследию Кубы, прекрасно оркестрованная аранжировщиком и дирижером Карлосом Францетти и безупречно исполненная г-ном Д'Риверой и 18 опытными музыкантами, каждый из которых имеет подтвержденный опыт работы. Альбом Portraits Of Cuba был записан вживую без наложений в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке в течение двух дней в феврале 1996 года с использованием одной высококачественной микрофонной установки, запечатлевшей прекрасную и естественную реверберацию старой церкви. Как объяснил продюсер Дэвид Чески в 2025 году: «В Chesky моей целью было сделать максимально качественные записи. Речь шла о стремлении к идеальному звучанию». В альбом вошли композиции, охватывающие почти 10 десятилетий кубинской музыки, которые будут переизданы на SACD Hybrid Stereo и 180-граммовом виниле One Step Pressing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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