Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка
После восьми альбомов, выпущенных на различных лейблах, уроженка Нью-Йорка Алексис Коул в 2014 году присоединилась к специализированному лейблу для аудиофилов Chesky Records для записи альбома A Kiss In The Dark в котором была продемонстрирована новаторская бинауральная техника записи компании. Запись A Kiss In The Dark, в которой Коул и её группа (гитарист Сол Рубин, саксофонист и кларнетист Дэн Блок, басист Пэт О'Лири и барабанщик Фил Стюарт) были сделаны вживую с использованием одного высококачественного микрофона. В альбоме певица с бархатным голосом глубоко погрузилась в древнюю историю джаза, придав современное звучание песням, в основном конца 1910-х и начала 1920-х годов. От зажигательных свинговых композиций («Chicago», «That Toddlin' Town») и проникновенного блюза («Nobody Knows You When You're Down And Out») до мечтательных баллад («Indian Summer»), альбом A Kiss In The Dark демонстрирует, почему обладательница золотого голоса Алексис Коул принадлежит к высшему эшелону американских джазовых вокалистов. Альбом переиздан на 180-граммовой виниловой пластинке One Step Pressing. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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