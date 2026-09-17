Top.Mail.Ru
Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка - фото 1
Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexis Cole
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dark
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка - фото 1
  • Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241440151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexis Cole
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dark
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't We Got Fun, Whip-poor-will, Do You Ever Think of Me?, Limehouse Blues, Chicago, that Toddlin' Town, Bimini Bay, Nobody Knows You when You're Down and Out, A Kiss In The Dark, Indian Summer, Turn Back the Universe and Give Me Yesterday, Let The Rest Of The World Go By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка

После восьми альбомов, выпущенных на различных лейблах, уроженка Нью-Йорка Алексис Коул в 2014 году присоединилась к специализированному лейблу для аудиофилов Chesky Records для записи альбома A Kiss In The Dark в котором была продемонстрирована новаторская бинауральная техника записи компании. Запись A Kiss In The Dark, в которой Коул и её группа (гитарист Сол Рубин, саксофонист и кларнетист Дэн Блок, басист Пэт О'Лири и барабанщик Фил Стюарт) были сделаны вживую с использованием одного высококачественного микрофона. В альбоме певица с бархатным голосом глубоко погрузилась в древнюю историю джаза, придав современное звучание песням, в основном конца 1910-х и начала 1920-х годов. От зажигательных свинговых композиций («Chicago», «That Toddlin' Town») и проникновенного блюза («Nobody Knows You When You're Down And Out») до мечтательных баллад («Indian Summer»), альбом A Kiss In The Dark демонстрирует, почему обладательница золотого голоса Алексис Коул принадлежит к высшему эшелону американских джазовых вокалистов. Альбом переиздан на 180-граммовой виниловой пластинке One Step Pressing. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.

Отзывы о товаре Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241440151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexis Cole
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dark
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't We Got Fun, Whip-poor-will, Do You Ever Think of Me?, Limehouse Blues, Chicago, that Toddlin' Town, Bimini Bay, Nobody Knows You when You're Down and Out, A Kiss In The Dark, Indian Summer, Turn Back the Universe and Give Me Yesterday, Let The Rest Of The World Go By
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
После восьми альбомов, выпущенных на различных лейблах, уроженка Нью-Йорка Алексис Коул в 2014 году присоединилась к специализированному лейблу для аудиофилов Chesky Records для записи альбома A Kiss In The Dark в котором была продемонстрирована новаторская бинауральная техника записи компании. Запись A Kiss In The Dark, в которой Коул и её группа (гитарист Сол Рубин, саксофонист и кларнетист Дэн Блок, басист Пэт О'Лири и барабанщик Фил Стюарт) были сделаны вживую с использованием одного высококачественного микрофона. В альбоме певица с бархатным голосом глубоко погрузилась в древнюю историю джаза, придав современное звучание песням, в основном конца 1910-х и начала 1920-х годов. От зажигательных свинговых композиций («Chicago», «That Toddlin' Town») и проникновенного блюза («Nobody Knows You When You're Down And Out») до мечтательных баллад («Indian Summer»), альбом A Kiss In The Dark демонстрирует, почему обладательница золотого голоса Алексис Коул принадлежит к высшему эшелону американских джазовых вокалистов. Альбом переиздан на 180-граммовой виниловой пластинке One Step Pressing. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alexis Cole - A Kiss In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440151) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...