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The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка

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The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка - фото 1
The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Songs The Lord Taught Us
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Songs The Lord Taught Us
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
TV Set, Rock On The Moon, Garbageman, I Was A Teenage Werewolf, Sunglasses After Dark, The Mad Daddy, Mystery Plane, Zombie Dance, What's Behind The Mask, Strychnine, I'm Cramped, Tear It Up, Fever
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка

The Songs The Lord Taught Us — это легендарный дебютный альбом американской группы The Cramps, ставший фундаментом для целого направления в музыке. Издание Black & Purple Marbled Vinyl представляет собой лимитированное переиздание 2024 года, которое остается актуальным и доступным в 2026 году. Переиздание на цветном виниле с мраморным эффектом (Black & Purple Marbled). Из-за особенностей процесса окрашивания каждая пластинка имеет уникальный рисунок. Альбом был записан в Мемфисе под руководством продюсера Алекса Чилтона. Группа создала уникальный «мусорный» звук, смешав эстетику фильмов ужасов категории B, рок-н-ролл 50-х и агрессию панка. Звучание: Сырое, энергичное, с обилием реверберации и характерным вокалом Люкса Интериора. Состав: Люкс Интериор (вокал), Пойзон Айви (гитара), Брайан Грегори (гитара), Ник Нокс (барабаны). Отличительная черта — отсутствие бас-гитары. Это издание выпущено лейблом Capitol Records и часто позиционируется как эксклюзив для коллекционеров к празднованию Хэллоуина.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Songs The Lord Taught Us
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
TV Set, Rock On The Moon, Garbageman, I Was A Teenage Werewolf, Sunglasses After Dark, The Mad Daddy, Mystery Plane, Zombie Dance, What's Behind The Mask, Strychnine, I'm Cramped, Tear It Up, Fever
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Songs The Lord Taught Us — это легендарный дебютный альбом американской группы The Cramps, ставший фундаментом для целого направления в музыке. Издание Black & Purple Marbled Vinyl представляет собой лимитированное переиздание 2024 года, которое остается актуальным и доступным в 2026 году. Переиздание на цветном виниле с мраморным эффектом (Black & Purple Marbled). Из-за особенностей процесса окрашивания каждая пластинка имеет уникальный рисунок. Альбом был записан в Мемфисе под руководством продюсера Алекса Чилтона. Группа создала уникальный «мусорный» звук, смешав эстетику фильмов ужасов категории B, рок-н-ролл 50-х и агрессию панка. Звучание: Сырое, энергичное, с обилием реверберации и характерным вокалом Люкса Интериора. Состав: Люкс Интериор (вокал), Пойзон Айви (гитара), Брайан Грегори (гитара), Ник Нокс (барабаны). Отличительная черта — отсутствие бас-гитары. Это издание выпущено лейблом Capitol Records и часто позиционируется как эксклюзив для коллекционеров к празднованию Хэллоуина.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


The Cramps - Songs The Lord Taught Us (0602478346460) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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