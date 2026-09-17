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The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Aglio E Olio
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
В наличии
Код товара: 750136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435921228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Aglio E Olio
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New, Deal With It, Believe Me, Nervous Assistant, Soba Violence, Square Wave In Unison, You Catch A Bad One, I Can't Think Straight, I Want Some, ight My Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка

Релиз на классическом 180-граммовом черном виниле вышел в 2022 году под эгидой Capitol Records. Особенность данного издания — добавление двух редких бонус-треков, которых не было в оригинале 1995 года. Сам альбом примечателен тем, что группа полностью отошла здесь от хип-хопа, записав чистокровный, агрессивный хардкор-панк.

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435921228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Aglio E Olio
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New, Deal With It, Believe Me, Nervous Assistant, Soba Violence, Square Wave In Unison, You Catch A Bad One, I Can't Think Straight, I Want Some, ight My Fire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Релиз на классическом 180-граммовом черном виниле вышел в 2022 году под эгидой Capitol Records. Особенность данного издания — добавление двух редких бонус-треков, которых не было в оригинале 1995 года. Сам альбом примечателен тем, что группа полностью отошла здесь от хип-хопа, записав чистокровный, агрессивный хардкор-панк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Aglio E Olio (EP) (0602435921228) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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