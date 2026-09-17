The Band - Music From Big Pink - deluxe (0602567480600) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750133
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602567480600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tears Of Rage, To Kingdom Come, In A Station, Caledonia Mission, The Weight, We Can Talk, Long Black Veil, Chest Fever, Lonesome Suzie, This Wheel s On Fire, I Shall Be Released
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Band - Music From Big Pink - deluxe (0602567480600) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tears Of Rage, To Kingdom Come, In A Station, Caledonia Mission, The Weight, We Can Talk, Long Black Veil, Chest Fever, Lonesome Suzie, This Wheel s On Fire, I Shall Be Released
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602567480600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tears Of Rage, To Kingdom Come, In A Station, Caledonia Mission, The Weight, We Can Talk, Long Black Veil, Chest Fever, Lonesome Suzie, This Wheel s On Fire, I Shall Be Released
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tears Of Rage, To Kingdom Come, In A Station, Caledonia Mission, The Weight, We Can Talk, Long Black Veil, Chest Fever, Lonesome Suzie, This Wheel s On Fire, I Shall Be Released
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The Band - Music From Big Pink - deluxe (0602567480600) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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