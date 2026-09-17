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John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Alone: Live At Hunter College 1976
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
В наличии
Код товара: 750130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538870770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Alone: Live At Hunter College 1976
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Miss You So, Jesse James, Dark Room, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Boogie Chillun, When My First Wife Left Me, Boom Boom, One Bourbon, One Scotch, One Beer, Feel Good, Some People, T.B., Baby, Please Don't Go, Mama Killed A Chicken, Hobo, Tired Of Being Your Doggie, All Night Long, Crawlin' King Snake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка

"Alone: Live at Hunter College 1976" - концертный альбом Джона Ли Хукера, выпущенного в 2023 году. Он содержит записи выступления в нью-йоркском колледже Хантер в 1976 году. В него вошли песни "Boom Boom", "Crawlin' King Snake" и "One Bourbon, One Scotch, One Beer", а также совершенно новые иллюстрации и примечания Кента Купера. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Джон Ли Хукер - один из наиболее выдающихся блюзменов Соединенных Штатов Америки, творчество которого оказало влияние на становление большого количества музыкантов следующего поколения и на развитие блюза и поп-музыки XX века. Четырёхкратный обладатель премии "Грэмми", имеет свою звезду на аллее Голливуда, имя Джона Ли Хукера внесено в Залы славы Блюза и Рок-н-ролла.

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538870770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Alone: Live At Hunter College 1976
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Miss You So, Jesse James, Dark Room, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Boogie Chillun, When My First Wife Left Me, Boom Boom, One Bourbon, One Scotch, One Beer, Feel Good, Some People, T.B., Baby, Please Don't Go, Mama Killed A Chicken, Hobo, Tired Of Being Your Doggie, All Night Long, Crawlin' King Snake
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
"Alone: Live at Hunter College 1976" - концертный альбом Джона Ли Хукера, выпущенного в 2023 году. Он содержит записи выступления в нью-йоркском колледже Хантер в 1976 году. В него вошли песни "Boom Boom", "Crawlin' King Snake" и "One Bourbon, One Scotch, One Beer", а также совершенно новые иллюстрации и примечания Кента Купера. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Джон Ли Хукер - один из наиболее выдающихся блюзменов Соединенных Штатов Америки, творчество которого оказало влияние на становление большого количества музыкантов следующего поколения и на развитие блюза и поп-музыки XX века. Четырёхкратный обладатель премии "Грэмми", имеет свою звезду на аллее Голливуда, имя Джона Ли Хукера внесено в Залы славы Блюза и Рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Alone: Live At Hunter College 1976 (4050538870770) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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