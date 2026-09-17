Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка
«Close as You Get» — шестнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2007 году. Издание на виниле На этом альбоме Мур воссоединился со своим бывшим коллегой по группе Thin Lizzy барабанщиком Брайаном Дауни, который играл на всех треках. Альбом представляет собой смесь мощных оригинальных песен и переработок классических блюзовых композиций, с чистым, необработанным звучанием, передающим атмосферу традиционного блюза. В альбом «Close As You Get» вошли такие треки, как «If The Devil Made Whisky», «Trouble At Home» и «Thirty Days». Отличительная игра Мура на гитаре и выразительный вокал дополняются на этом альбоме группой, которая явно получает удовольствие от исполнения прямолинейного блюз-рока. Альбом понравится как ценителям проникновенного блюза, так и поклонникам классического рока.
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