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Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка

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Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 1
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 2
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 3
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 4
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 5
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 6
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 7
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 8
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 9
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Old New Ballads Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 4
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 5
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 6
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 7
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 8
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 9
  • Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 750125
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Old New Ballads Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Done Somebody Wrong, You Know My Love, Midnight Blues, Ain't Nobody, Gonna Rain Today, All Your Love, Flesh And Blood, Cut It Out, No Reason To Cry, I'll Play The Blues For You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка

«Old, New, Ballads, Blues» — пятнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2006 году. Издание на виниле Альбом демонстрирует фирменную игру Мура на гитаре и его проникновенный вокал, сочетающиеся как с новыми оригинальными композициями, так и с переработками классических блюзовых песен. Звучание и атмосфера соответствуют позднему этапу карьеры Мура, когда он почти полностью сосредоточился на блюзе и балладах. В альбом вошли такие треки, как «Done Somebody Wrong», «Midnight Blues» и «I'll Play the Blues For You». Мур легко переключается между мощными блюзовыми шаффлами и проникновенными балладами, поддерживаемый слаженной группой. Таким образом, «Old New Ballads Blues» — это аутентичный блюзовый альбом, который одновременно отдает дань уважения жанру и предоставляет место для личной интерпретации Мура.

Отзывы о товаре Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Old New Ballads Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Done Somebody Wrong, You Know My Love, Midnight Blues, Ain't Nobody, Gonna Rain Today, All Your Love, Flesh And Blood, Cut It Out, No Reason To Cry, I'll Play The Blues For You
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Old, New, Ballads, Blues» — пятнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2006 году. Издание на виниле Альбом демонстрирует фирменную игру Мура на гитаре и его проникновенный вокал, сочетающиеся как с новыми оригинальными композициями, так и с переработками классических блюзовых песен. Звучание и атмосфера соответствуют позднему этапу карьеры Мура, когда он почти полностью сосредоточился на блюзе и балладах. В альбом вошли такие треки, как «Done Somebody Wrong», «Midnight Blues» и «I'll Play the Blues For You». Мур легко переключается между мощными блюзовыми шаффлами и проникновенными балладами, поддерживаемый слаженной группой. Таким образом, «Old New Ballads Blues» — это аутентичный блюзовый альбом, который одновременно отдает дань уважения жанру и предоставляет место для личной интерпретации Мура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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