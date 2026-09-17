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The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка

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The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 1
The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 2
The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 3
The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 4
The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 5
The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Step Into The Light
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 1
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 2
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 3
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 4
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 5
  • The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 750123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538876987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Step Into The Light
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flourishing, Calf's Blood, Chain (feat. Jacob Lilly), Fresh Bones, Teeth Of The Cursed Dog, Open Wound, Sinkhole (feat. Josef Alfonso), Is This Really Happening?, Untended Graves, None Of Us Asked To Be Here
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка

Step Into The Light — одиннадцатый студийный альбом американской экстремальной метал-группы The Acacia Strain, выпущенный в 2023 году Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде В 2023 году группа выпустила сразу два полноформатных альбома. Первый из них, «Step Into The Light» состоит из десяти песен, обладающих сокрушительной мощью и захватывающим грувом, на который способны только The Acacia Strain. The Acacia Strain — американская металкор-группа, основанная в 2001 году и первоначально базировавшаяся в Чикопи, штат Массачусетс а теперь — в Олбани, штат Нью-Йорк. В 2002 году они записали и выпустили свой дебютный альбом ".And Life Is Very Long" на лейбле Devil's Head Records. Всего за время своего существования группа выпустила тринадцать полноформатных альбомов.

Отзывы о товаре The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538876987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
Step Into The Light
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flourishing, Calf's Blood, Chain (feat. Jacob Lilly), Fresh Bones, Teeth Of The Cursed Dog, Open Wound, Sinkhole (feat. Josef Alfonso), Is This Really Happening?, Untended Graves, None Of Us Asked To Be Here
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Step Into The Light — одиннадцатый студийный альбом американской экстремальной метал-группы The Acacia Strain, выпущенный в 2023 году Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде В 2023 году группа выпустила сразу два полноформатных альбома. Первый из них, «Step Into The Light» состоит из десяти песен, обладающих сокрушительной мощью и захватывающим грувом, на который способны только The Acacia Strain. The Acacia Strain — американская металкор-группа, основанная в 2001 году и первоначально базировавшаяся в Чикопи, штат Массачусетс а теперь — в Олбани, штат Нью-Йорк. В 2002 году они записали и выпустили свой дебютный альбом ".And Life Is Very Long" на лейбле Devil's Head Records. Всего за время своего существования группа выпустила тринадцать полноформатных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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