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The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка

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The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 1
The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 2
The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 3
The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
You Are Safe From God Here
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 1
  • The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 2
  • The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 3
  • The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 750122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
You Are Safe From God Here
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eucharist I: BURNT OFFERING, A CALL BEYOND, SWAMP MENTALITY, THE MACHINE THAT BLEEDS, MOURNING STAR, I DON'T THINK YOU ARE GOING to MAKE IT, ACOLYTE of the ONE, AEONIAN WRATH, HOLY MOONLIGHT, SACRED RELIC, WORLD GONE COLD, Eucharist Ii: BLOOD LOSS
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eucharist I: BURNT OFFERING, A CALL BEYOND, SWAMP MENTALITY, THE MACHINE THAT BLEEDS, MOURNING STAR, I DON'T THINK YOU ARE GOING to MAKE IT, ACOLYTE of the ONE, AEONIAN WRATH, HOLY MOONLIGHT, SACRED RELIC, WORLD GONE COLD, Eucharist Ii: BLOOD LOSS

Отзывы о товаре The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Acacia Strain
Альбом (сингл)
You Are Safe From God Here
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eucharist I: BURNT OFFERING, A CALL BEYOND, SWAMP MENTALITY, THE MACHINE THAT BLEEDS, MOURNING STAR, I DON'T THINK YOU ARE GOING to MAKE IT, ACOLYTE of the ONE, AEONIAN WRATH, HOLY MOONLIGHT, SACRED RELIC, WORLD GONE COLD, Eucharist Ii: BLOOD LOSS
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eucharist I: BURNT OFFERING, A CALL BEYOND, SWAMP MENTALITY, THE MACHINE THAT BLEEDS, MOURNING STAR, I DON'T THINK YOU ARE GOING to MAKE IT, ACOLYTE of the ONE, AEONIAN WRATH, HOLY MOONLIGHT, SACRED RELIC, WORLD GONE COLD, Eucharist Ii: BLOOD LOSS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Acacia Strain - You Are Safe From God Here (coloured) (4099964187991) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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