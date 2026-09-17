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Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка

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Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка - фото 1
Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Power Of Three: Live At Montreux
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка - фото 1
  • Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
В наличии
Код товара: 750114
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465019704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Power Of Three: Live At Montreux
Жанр
Jazz
Трек-лист
Limbo, Careful, Morning Blues, In A Sentimental Mood, Bimini
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка

«Power of Three» — джазовый альбом Мишеля Петруччиани, записанный вживую с гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером на джазовом фестивале в Монтрё в 1986 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт Благодаря записям с участием американских джазовых легенд Ли Коница и Чарльза Ллойда, выдающийся французский пианист Мишель Петруччиани уже в начале 1980-х годов прославился на международной арене. На своем втором альбоме "Power of Three", выпущенном на лейбле Blue Note Records, 23-летний пианист-виртуоз выступал то в дуэте, то в трио с двумя другими выдающимися американскими джазовыми музыкантами: гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером. Записанный вживую на джазовом фестивале в Монтрё в 1986 году, альбом запечатлел поистине волшебный вечер, когда три исключительных музыканта собрались вместе.

Отзывы о товаре Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465019704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Power Of Three: Live At Montreux
Жанр
Jazz
Трек-лист
Limbo, Careful, Morning Blues, In A Sentimental Mood, Bimini
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Power of Three» — джазовый альбом Мишеля Петруччиани, записанный вживую с гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером на джазовом фестивале в Монтрё в 1986 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт Благодаря записям с участием американских джазовых легенд Ли Коница и Чарльза Ллойда, выдающийся французский пианист Мишель Петруччиани уже в начале 1980-х годов прославился на международной арене. На своем втором альбоме "Power of Three", выпущенном на лейбле Blue Note Records, 23-летний пианист-виртуоз выступал то в дуэте, то в трио с двумя другими выдающимися американскими джазовыми музыкантами: гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером. Записанный вживую на джазовом фестивале в Монтрё в 1986 году, альбом запечатлел поистине волшебный вечер, когда три исключительных музыканта собрались вместе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michel Petrucciani - Power Of Three: Live At Montreux (0602465019704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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