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Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка

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Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 
В наличии
Код товара: 750112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка
12 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475277859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Monaco, Round About Midnight, Mexico City, A Night In Tunisia, Autumn In New York, Hills Edge, K.D.'s Blues, Who Cares, Mexico City (Alternate Take), Royal Roost, My Heart Stood Still, The Prophet, K.D.'s Blues (Alternate Take) Riffin', Who Cares (Alternate Take), Monaco (Alternate Take), Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка

Великолепный концертный альбом Кенни Дорхама 1956 года представлен в полном объеме на 3-LP виниловом издании Tone Poet под названием The Complete 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia, в котором трубач выступает вместе с Дж. Р. Монтероузом, Кенни Берреллом, Бобби Тиммонсом, Сэмом Джонсом и Артуром Эджхиллом. Продюсером выступил Джо Харли, мастеринг винила выполнен Кевином Греем непосредственно с оригинальных мастер-лент, пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле на заводе RTI и упакована в роскошный трехстворчатый конверт с буклетом, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии Фрэнсиса Вольфа и эссе Сида Шварца.

Отзывы о товаре Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475277859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Monaco, Round About Midnight, Mexico City, A Night In Tunisia, Autumn In New York, Hills Edge, K.D.'s Blues, Who Cares, Mexico City (Alternate Take), Royal Roost, My Heart Stood Still, The Prophet, K.D.'s Blues (Alternate Take) Riffin', Who Cares (Alternate Take), Monaco (Alternate Take), Theme
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Великолепный концертный альбом Кенни Дорхама 1956 года представлен в полном объеме на 3-LP виниловом издании Tone Poet под названием The Complete 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia, в котором трубач выступает вместе с Дж. Р. Монтероузом, Кенни Берреллом, Бобби Тиммонсом, Сэмом Джонсом и Артуром Эджхиллом. Продюсером выступил Джо Харли, мастеринг винила выполнен Кевином Греем непосредственно с оригинальных мастер-лент, пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле на заводе RTI и упакована в роскошный трехстворчатый конверт с буклетом, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии Фрэнсиса Вольфа и эссе Сида Шварца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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