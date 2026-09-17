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Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка

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Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Cool
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 750111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка
5 920 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478957826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Cool
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Move, Jeru, Moon Dreams, Venus De Milo, Budo, Deception, Godchild, Boplicity, Rocker, Israel, Rouge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка

«Birth of the Cool» — сборник американского джазового трубача и руководителя оркестра Майлза Дэвиса, выпущенный в 1957 году. Он включает одиннадцать треков, записанных нонетом Дэвиса для лейбла в течение трёх сессий в 1949 и 1950 годах. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1949 году Майлз Дэвис, Джерри Маллиган и Гил Эванс - которые никогда раньше не встречались - тянулись друг к другу естественной близостью родственных душ. В совокупности они дали друг другу духовный заряд, результатом которого стало множество ночных сессий, на которых проводились серьезные обсуждения, сочинение и продуктивная работа над новыми музыкальными идеями, новыми голосами, новыми концепциями джаза. Их первое появление потрясло восторженную джазовую публику и ознаменовало "Birth Of The Cool". Сегодня эти знаменитые инструментальные партии Майлза Дэвиса интересны как никогда, и здесь они представлены во всей красе.

Отзывы о товаре Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478957826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Cool
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Move, Jeru, Moon Dreams, Venus De Milo, Budo, Deception, Godchild, Boplicity, Rocker, Israel, Rouge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Birth of the Cool» — сборник американского джазового трубача и руководителя оркестра Майлза Дэвиса, выпущенный в 1957 году. Он включает одиннадцать треков, записанных нонетом Дэвиса для лейбла в течение трёх сессий в 1949 и 1950 годах. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1949 году Майлз Дэвис, Джерри Маллиган и Гил Эванс - которые никогда раньше не встречались - тянулись друг к другу естественной близостью родственных душ. В совокупности они дали друг другу духовный заряд, результатом которого стало множество ночных сессий, на которых проводились серьезные обсуждения, сочинение и продуктивная работа над новыми музыкальными идеями, новыми голосами, новыми концепциями джаза. Их первое появление потрясло восторженную джазовую публику и ознаменовало "Birth Of The Cool". Сегодня эти знаменитые инструментальные партии Майлза Дэвиса интересны как никогда, и здесь они представлены во всей красе.
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Отзывы


Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка – стоимость товара 5920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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