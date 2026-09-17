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Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка

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Big John Patton - Got A Good Thing Goin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка - фото 1
Big John Patton - Got A Good Thing Goin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Got A Good Thing Goin'
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big John Patton - Got A Good Thing Goin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка - фото 1
  • Big John Patton - Got A Good Thing Goin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458892819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Got A Good Thing Goin'
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Yodel, Soul Woman, Ain't That Peculiar, Shake, Amanda
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка

Got a Good Thing Goin' — альбом американского органиста Биг Джона Паттона, записанный с гитаристом Грантом Грином в 1966 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт В период с 1963 по 1967 год органист Биг Джон Паттон и гитарист Грант Грин образовали дуэт, столь же динамичный, как Джимми Смит и Уэс Монтгомери. За это время они записали восемь альбомов для лейбла Blue Note: шесть под именем Паттона и два под именем Грина. Альбомом "Got a Good Thing Goin'" 1966 года они представили настоящий манифест соул-джаза, включающий оригинальные композиции и кавер-версии хитов Марвина Гэя и Сэма Кука.

Отзывы о товаре Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458892819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Got A Good Thing Goin'
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Yodel, Soul Woman, Ain't That Peculiar, Shake, Amanda
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Got a Good Thing Goin' — альбом американского органиста Биг Джона Паттона, записанный с гитаристом Грантом Грином в 1966 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт В период с 1963 по 1967 год органист Биг Джон Паттон и гитарист Грант Грин образовали дуэт, столь же динамичный, как Джимми Смит и Уэс Монтгомери. За это время они записали восемь альбомов для лейбла Blue Note: шесть под именем Паттона и два под именем Грина. Альбомом "Got a Good Thing Goin'" 1966 года они представили настоящий манифест соул-джаза, включающий оригинальные композиции и кавер-версии хитов Марвина Гэя и Сэма Кука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big John Patton - Got A Good Thing Goin' (Analogue, Tone Poet) (0602458892819) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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