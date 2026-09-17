Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка
Ансамбль ударных инструментов All Star Percussion Ensemble под управлением дирижера Гарольда Фарбермана выпустил пронумерованный, ограниченный тираж альбома One-Step на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин (2 LP). В альбом вошли произведения Бизе, Бетховена, Берлиоза и Пахельбеля. Гарольд Фарберман давно заслужил бы звездный статус — если бы перкуссионистов боготворили так же, как пианистов, гитаристов, саксофонистов и других виртуозов своих инструментов. Эта запись включает четыре классических произведения раннего романтизма, романтизма и барокко, которые, с точки зрения оригинальных композиций, не могли бы быть более разными. Десять лучших перкуссионистов из самых известных американских оркестров и Королевского датского оркестра объединились под управлением Фарбермана, играя на 60-80 различных ударных инструментах — в каждом произведении! Продюсером записи выступил легендарный Эндрю Каздин, и она создает захватывающее звуковое пространство, которое редко можно услышать даже в концертных залах. Фарберман изучал ударные инструменты в Джульярдской школе музыки и в возрасте 20 лет стал самым молодым членом Бостонского симфонического оркестра. Параллельно он занимался композицией, написал свои первые произведения, а позже дирижировал такими оркестрами, как Лондонский симфонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В его творчестве три оперы для ударных инструментов, различные произведения для оркестра и камерных ансамблей, музыка для кино и композиции для танцевальных трупп. Сегодня он занимает профессорскую должность в Бард-колледже в Нью-Йорке.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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