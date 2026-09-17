Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка
Лимитированное аудиофильское издание на цветном/прозрачном виниле от 21 ноября 2025 года. Данный релиз представляет собой аудиофильское переиздание легендарной записи 1961 года, выпущенное итальянским лейблом AudioNautes Recordings. Чешский дирижер Вацлав Сметачек (V?clav Smet??ek) совместно с Чешским филармоническим оркестром и Чешским хором исполняет знаменитую сценическую кантату Карла Орфа «Carmina Burana». [. Это была первая коммерческая стереофоническая запись данного произведения, сделанная студией Supraphon с использованием культовых микрофонов RCA-DX77 и магнитофона Telefunken M10. Версия Сметачека признана критиками одной из самых эмоциональных, мощных и удачных в истории. Ремастеринг выполнен напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент, а сама пластинка отпечатана на тяжелом цветном (прозрачном кристальном) виниле весом 200 грамм ограниченным тиражом (1000 пронумерованных копий).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Отзывы о товаре Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка