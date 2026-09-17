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Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка

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Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка - фото 1
Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка - фото 1
  • Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 180 руб. 
В наличии
Код товара: 750085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка
33 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка

Альбом Cantate Domino, записанный Бертилем Альвингом в 1976 году, славится невероятным качеством звучания. Альбом начинается с произведения Энрико Босси «Cantate Domino» для хора, органа, труб и тромбонов. Замечательная пьеса с потрясающим органным вступлением. В альбом также включены произведения Генделя, Отто Ольссона, Адама и несколько шведских народных песен. Это известная эталонная запись. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Описание
Альбом Cantate Domino, записанный Бертилем Альвингом в 1976 году, славится невероятным качеством звучания. Альбом начинается с произведения Энрико Босси «Cantate Domino» для хора, органа, труб и тромбонов. Замечательная пьеса с потрясающим органным вступлением. В альбом также включены произведения Генделя, Отто Ольссона, Адама и несколько шведских народных песен. Это известная эталонная запись. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Torsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057557) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 33180 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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