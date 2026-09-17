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Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка

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Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка - фото 1
Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Memories Of Duke
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка - фото 1
  • Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Memories Of Duke
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Passion Flower, Happy Go Lucky Local, Echoes Of Harlem, Sophisticated Lady, Things Ain't What They USed To Be, I Let A Song Go Out Of My Heart, Cotton Tail, Everything But You, Come Sunday
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка

«Memories Of Duke» — альбом трубача Кларка Терри исполняющего композиции Дюка Эллингтона или связанные с ним, выпущенный на лейбле Pablo Today в 1980 году. Скотт Янов из AllMusic отметил: «Терри знает эти песни, включая «Cottontail», «Come Sunday» и «Sophisticated Lady», наизусть, но он наполняет каждую из своих интерпретаций энтузиазмом и мелодической креативностью. Рекомендуется». Путеводитель Penguin Guide to Jazz включил этот альбом в свою рекомендуемую основную коллекцию.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Memories Of Duke
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Passion Flower, Happy Go Lucky Local, Echoes Of Harlem, Sophisticated Lady, Things Ain't What They USed To Be, I Let A Song Go Out Of My Heart, Cotton Tail, Everything But You, Come Sunday
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Memories Of Duke» — альбом трубача Кларка Терри исполняющего композиции Дюка Эллингтона или связанные с ним, выпущенный на лейбле Pablo Today в 1980 году. Скотт Янов из AllMusic отметил: «Терри знает эти песни, включая «Cottontail», «Come Sunday» и «Sophisticated Lady», наизусть, но он наполняет каждую из своих интерпретаций энтузиазмом и мелодической креативностью. Рекомендуется». Путеводитель Penguin Guide to Jazz включил этот альбом в свою рекомендуемую основную коллекцию.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clark Terry - Memories Of Duke (Analogue) (0753088019517) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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