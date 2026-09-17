Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка
Виниловая пластинка «Passion Flower: Zoot Sims Plays Duke Ellington» (штрихкод: 0753088019418, переиздание Analogue Productions от 24 апреля 2026 года) — это премиальное аудиофильское издание классического джазового альбома 1980 года, на котором знаменитый тенор-саксофонист Зут Симс исполняет композиции Дюка Эллингтона. Этот альбом занимает особое место в дискографии Зута Симса, так как оркестр Дюка Эллингтона начала 1940-х годов оказал определяющее влияние на его карьеру. Аранжировщиком и дирижером оркестра из 16 музыкантов выступил легендарный Бенни Картер, а Симс стал главным солистом. Критики называют эту запись одной из самых сильных и эмоциональных в позднем творчестве саксофониста. Данное аудиофильское переиздание 2026 года выпущено на 180-граммовом виниле. Мастеринг выполнен Мэттью Луттансом в лаборатории The Mastering Lab напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент. Пластинка отпечатана на заводе Quality Record Pressings и упакована в плотный картонный конверт типа tip-on от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка