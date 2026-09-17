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Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка

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Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - фото 1
Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - фото 1
  • Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088244674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Scheherazade, Op. 35. The Sea And Sinbad's Ship, The Story Of The Kalender Prince, The Young Prince And The Young Princess, Festival In Bagdad; The Sea; The Ship Goes To Pieces On A Rock Surmounted By A Bronze Warrior
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Fritz Reiner / Rimsky-Korsakov: Scheherazade (2LP) является выдающимся примером классической музыки, которая навсегда останется в сердцах слушателей. Исполнение под руководством знаменитого дирижёра Фрица Рейнера переносит вас в волшебный мир восточных сказок, наполненный красотой и эмоциями. Этот альбом — не просто запись, а настоящая музыкальная палитра, которая позволит вам глубже понять искусство композитора. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающие звуки «Шехерезады».

Отзывы о товаре Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088244674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Scheherazade, Op. 35. The Sea And Sinbad's Ship, The Story Of The Kalender Prince, The Young Prince And The Young Princess, Festival In Bagdad; The Sea; The Ship Goes To Pieces On A Rock Surmounted By A Bronze Warrior
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Fritz Reiner / Rimsky-Korsakov: Scheherazade (2LP) является выдающимся примером классической музыки, которая навсегда останется в сердцах слушателей. Исполнение под руководством знаменитого дирижёра Фрица Рейнера переносит вас в волшебный мир восточных сказок, наполненный красотой и эмоциями. Этот альбом — не просто запись, а настоящая музыкальная палитра, которая позволит вам глубже понять искусство композитора. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающие звуки «Шехерезады».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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