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Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка

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Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка - фото 1
Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088211119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A La Mer, B Ports Of Call (Escales)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка

Классические виниловые пластинки RCA Living Stereo — золотой стандарт высочайшего качества оркестрового исполнения и звучания!. Ремастеринг выполнен с оригинальной мастер-ленты и записан на скорости 33 1/3 об/мин Райаном Смитом в студии Sterling Sound. Лаковое покрытие нанесено Гэри Сальстромом на 180-граммовый винил в Quality Record Pressings!. «Эти записи являются неоспоримыми». — Майкл Фремер, редактор AnalogPlanet.com. Виниловые пластинки, удостоенные премии Gruvy Award, присуждаемой редактором AnalogPlanet Майклом Фремером за выдающиеся музыкальные и звуковые качества, а также за качественный мастеринг и печать.

Отзывы о товаре Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088211119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A La Mer, B Ports Of Call (Escales)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Классические виниловые пластинки RCA Living Stereo — золотой стандарт высочайшего качества оркестрового исполнения и звучания!. Ремастеринг выполнен с оригинальной мастер-ленты и записан на скорости 33 1/3 об/мин Райаном Смитом в студии Sterling Sound. Лаковое покрытие нанесено Гэри Сальстромом на 180-граммовый винил в Quality Record Pressings!. «Эти записи являются неоспоримыми». — Майкл Фремер, редактор AnalogPlanet.com. Виниловые пластинки, удостоенные премии Gruvy Award, присуждаемой редактором AnalogPlanet Майклом Фремером за выдающиеся музыкальные и звуковые качества, а также за качественный мастеринг и печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Munch - Debussy: La Mer/ Ibert: Port Of Call (Analogue) (0753088211119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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