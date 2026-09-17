Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка
Премиальное аудиофильское переиздание второго студийного альбома американской певицы Карли Саймон Anticipation (оригинальный релиз — 1971 год). Альбом выпущен знаменитой лабораторией Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) в серии Original Master Recording на двух тяжелых виниловых пластинках (180g 2LP) со скоростью вращения 45 RPM. Данное издание впервые представляет этот золотой альбом на 45 оборотах, обеспечивая максимальную детализацию звука. Мастеринг выполнен напрямую с оригинальной аналоговой мастер-ленты (1/4" / 15 IPS Dolby A) через DSD 256 на аналоговую консоль и лаковый диск. Музыкально пластинка наполнена искренней, автобиографичной лирикой о любви, страсти и поиске себя, сочетая интимные фортепианные баллады, мягкие акустические гитары и изящные струнные аранжировки. Главный одноименный трек Anticipation принес певице номинацию на Грэмми.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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