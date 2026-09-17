Описание товара Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка

Оглядываясь на свою карьеру в начале 90-х, Стиви Никс описала первый трек альбома Rock a Little как «самую захватывающую песню, которую я когда-либо слышала». И это говорит суперзвезда, уже тесно связанная с несколькими альбомами Fleetwood Mac, разошедшимися миллионными тиражами, — не говоря уже о её собственном выдающемся сольном дебюте. Её слова свидетельствуют об энтузиазме и усилиях, которые она вложила в свой третий альбом, вышедший в 1985 году, который быстро повысил популярность Никс и закрепил за ней место в истории поп-музыки 80-х. Записанный в калифорнийской студии MoFi, отпечатанный на Fidelity Record Pressing в Калифорнии, строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных копий и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, двойной виниловый альбом Rock a Little от Mobile Fidelity на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин представляет собой аудиофильское звучание к 40-летию альбома. Созданный командой продюсеров и звукоинженеров и записанный, по сообщениям, за 1 миллион долларов, платиновый альбом изобилует головокружительным множеством красок, тонов, сказочных пейзажей и акцентов. Это эталонное переиздание впервые демонстрирует все эти оттенки и передает их с должным балансом, объемностью и позиционированием. Хотя альбом Rock a Little, несомненно, имеет черты пластинки середины 80-х, Никс и компания не жалеют средств, чтобы выделить музыку, создав масштабное звучание, отличающееся пышными мелодиями, высокотехнологичной перкуссией, эхом вокала, сэмплированными клавишными и множеством изысканных акцентов. Степень пространственности, запас по громкости и динамика просто поражают, а улучшенная детализация, текстура и чистота звучания заставляют песни звучать как никогда раньше. А что насчет голоса Никс? Подождите, пока вы не ощутите его прозрачность и глубину.