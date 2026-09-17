Описание товара Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка

Когда в 1995 году Аланис Мориссетт в своей беспощадной песне «You Oughta Know» напрямую обрушилась на бывшего, обидевшего её, всё в этой композиции, вошедшей в десятку лучших, говорило о том, что это не обычная история о неудачной любви. И не типичная история обиженной певицы, погрязшей в жалости к себе. Мориссетт, как и её заглавный сингл с альбома, так и весь её дебютный альбом на крупном американском лейбле — глубоко личный Jagged Little Pill — представляли собой кардинальные перемены. Они положили начало движению, влияние которого продолжает ощущаться в мейнстриме спустя три десятилетия. Альбом Jagged Little Pill, признанный журналом Rolling Stone 69-м величайшим альбомом всех времен включенный в список 200 определяющих альбомов Зала славы рок-н-ролла и упомянутый в нескольких книгах о важнейших альбомах, остается больше, чем просто блокбастером, разошедшимся тиражом более 17 миллионов копий в США и 33 миллионами копий по всему миру. Это заявление, это образ жизни, это саундтрек для всех, кто ищет вдохновения, отдушину или разрешение быть самим собой. Созданный на основе оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing на виниле MoFi SuperVinyl и выпущенный строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных экземпляров, бокс-сет Jagged Little Pill от Mobile Fidelity UltraDisc One-Step на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин впервые представляет этот знаковый альбом в аудиофильском качестве звучания. Ключевая составляющая привлекательности и доступности записи — плавная продюсерская работа Глена Балларда, детали, которые делают откровенные песни Мориссетт более доступными и мелодичными, — проявляется в этом специальном издании к 30-летию с открытостью, присутствием и динамической взрывной силой, которые делают песни вокалистки еще более реальными и пронзительными.