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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка

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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка - фото 1
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
JAGGED LITTLE PILL
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка - фото 1
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
В наличии
Код товара: 750059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
JAGGED LITTLE PILL
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All I Really Want, You Oughta Know, Perfect, Hand In My Pocket, Right Through You, Forgiven, You Learn, Head Over Feet, Mary Jane, Ironic, Not The Doctor, Wake Up
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка

Когда в 1995 году Аланис Мориссетт в своей беспощадной песне «You Oughta Know» напрямую обрушилась на бывшего, обидевшего её, всё в этой композиции, вошедшей в десятку лучших, говорило о том, что это не обычная история о неудачной любви. И не типичная история обиженной певицы, погрязшей в жалости к себе. Мориссетт, как и её заглавный сингл с альбома, так и весь её дебютный альбом на крупном американском лейбле — глубоко личный Jagged Little Pill — представляли собой кардинальные перемены. Они положили начало движению, влияние которого продолжает ощущаться в мейнстриме спустя три десятилетия. Альбом Jagged Little Pill, признанный журналом Rolling Stone 69-м величайшим альбомом всех времен включенный в список 200 определяющих альбомов Зала славы рок-н-ролла и упомянутый в нескольких книгах о важнейших альбомах, остается больше, чем просто блокбастером, разошедшимся тиражом более 17 миллионов копий в США и 33 миллионами копий по всему миру. Это заявление, это образ жизни, это саундтрек для всех, кто ищет вдохновения, отдушину или разрешение быть самим собой. Созданный на основе оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing на виниле MoFi SuperVinyl и выпущенный строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных экземпляров, бокс-сет Jagged Little Pill от Mobile Fidelity UltraDisc One-Step на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин впервые представляет этот знаковый альбом в аудиофильском качестве звучания. Ключевая составляющая привлекательности и доступности записи — плавная продюсерская работа Глена Балларда, детали, которые делают откровенные песни Мориссетт более доступными и мелодичными, — проявляется в этом специальном издании к 30-летию с открытостью, присутствием и динамической взрывной силой, которые делают песни вокалистки еще более реальными и пронзительными.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
JAGGED LITTLE PILL
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All I Really Want, You Oughta Know, Perfect, Hand In My Pocket, Right Through You, Forgiven, You Learn, Head Over Feet, Mary Jane, Ironic, Not The Doctor, Wake Up
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Когда в 1995 году Аланис Мориссетт в своей беспощадной песне «You Oughta Know» напрямую обрушилась на бывшего, обидевшего её, всё в этой композиции, вошедшей в десятку лучших, говорило о том, что это не обычная история о неудачной любви. И не типичная история обиженной певицы, погрязшей в жалости к себе. Мориссетт, как и её заглавный сингл с альбома, так и весь её дебютный альбом на крупном американском лейбле — глубоко личный Jagged Little Pill — представляли собой кардинальные перемены. Они положили начало движению, влияние которого продолжает ощущаться в мейнстриме спустя три десятилетия. Альбом Jagged Little Pill, признанный журналом Rolling Stone 69-м величайшим альбомом всех времен включенный в список 200 определяющих альбомов Зала славы рок-н-ролла и упомянутый в нескольких книгах о важнейших альбомах, остается больше, чем просто блокбастером, разошедшимся тиражом более 17 миллионов копий в США и 33 миллионами копий по всему миру. Это заявление, это образ жизни, это саундтрек для всех, кто ищет вдохновения, отдушину или разрешение быть самим собой. Созданный на основе оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing на виниле MoFi SuperVinyl и выпущенный строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных экземпляров, бокс-сет Jagged Little Pill от Mobile Fidelity UltraDisc One-Step на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин впервые представляет этот знаковый альбом в аудиофильском качестве звучания. Ключевая составляющая привлекательности и доступности записи — плавная продюсерская работа Глена Балларда, детали, которые делают откровенные песни Мориссетт более доступными и мелодичными, — проявляется в этом специальном издании к 30-летию с открытостью, присутствием и динамической взрывной силой, которые делают песни вокалистки еще более реальными и пронзительными.


Теги товара: Limited Edition
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205917) виниловая пластинка – стоимость товара 18430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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