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Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка

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Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Stranger
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
В наличии
Код товара: 750058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0887254697817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Stranger
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Movin' Out (Anthony's Song), The Stranger, Just The Way You Are, Scenes From An Italian Restaurant, Vienna, Only The Good Die Young, She's Always A Woman, Get It Right The First Time, Everybody Has A Dream / The Stranger (Reprise)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка

Один из наиболее известных и успешных альбомов музыканта, объединивший элементы рок- и поп-музыки. В трек-лист вошли ставшие классикой композиции «Just the Way You Are», «Movin' Out (Anthony's Song)», «Only the Good Die Young» и «Scenes from an Italian Restaurant». Данное издание выполнено с использованием оригинального аналогового мастер-материала и предназначено для максимально точной передачи исходного звучания записи.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0887254697817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Stranger
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Movin' Out (Anthony's Song), The Stranger, Just The Way You Are, Scenes From An Italian Restaurant, Vienna, Only The Good Die Young, She's Always A Woman, Get It Right The First Time, Everybody Has A Dream / The Stranger (Reprise)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Один из наиболее известных и успешных альбомов музыканта, объединивший элементы рок- и поп-музыки. В трек-лист вошли ставшие классикой композиции «Just the Way You Are», «Movin' Out (Anthony's Song)», «Only the Good Die Young» и «Scenes from an Italian Restaurant». Данное издание выполнено с использованием оригинального аналогового мастер-материала и предназначено для максимально точной передачи исходного звучания записи.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - The Stranger (Analogue, Original Master Recording) (0887254697817) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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