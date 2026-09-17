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Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
В наличии
Код товара: 750056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797161718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Promenade, The Gnome, Promenade, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, The Hut Of Baba Yaga, The Curse Of Baba Yaga, The Hut Of Baba Yaga, The Great Gates Of Kiev, The End, Nutrocker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка

Pictures at an Exhibition — первый концертный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1971 году. Альбом записан в марте 1971 года «вживую» на концерте в Newcastle City Hall. Музыка представляет собой рок-переработку нескольких пьес из известной сюиты Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», дополненную собственными композициями. Pictures at an Exhibition вышел крупным тиражом и стал широко известен публике только в 1972 году, хотя сама программа с успехом была представлена группой уже в своём первом концертном выступлении на фестивале на острове Уайт в 1970 году.

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797161718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Promenade, The Gnome, Promenade, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, The Hut Of Baba Yaga, The Curse Of Baba Yaga, The Hut Of Baba Yaga, The Great Gates Of Kiev, The End, Nutrocker
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Pictures at an Exhibition — первый концертный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1971 году. Альбом записан в марте 1971 года «вживую» на концерте в Newcastle City Hall. Музыка представляет собой рок-переработку нескольких пьес из известной сюиты Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», дополненную собственными композициями. Pictures at an Exhibition вышел крупным тиражом и стал широко известен публике только в 1972 году, хотя сама программа с успехом была представлена группой уже в своём первом концертном выступлении на фестивале на острове Уайт в 1970 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (Analogue, Original Master Recording) (0821797161718) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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