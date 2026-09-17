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Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка

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Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
В наличии
Код товара: 750055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка

«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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