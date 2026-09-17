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Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка

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Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
В наличии
Код товара: 750054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979437913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка

«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).

Отзывы о товаре Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979437913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Sketches Of Spain (Analogue, Original Master Recording) (0886979437913) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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